Abuso animal: mataron y crucificaron a un perro en una estancia

Durante la jornada del miércoles, un hombre denunció que el propietario de un campo en San Luis, mató y crucificó a uno de sus perros, que había ingresado a su casa para perseguir un cerdo. En este sentido, se trataba de un animal preparado para cazar.

La finca está ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis y, según el relato de Claudio Vega, el dueño del perro, volvían de un día de cacería, pero los animales saltaron de la camioneta para seguir el rastro de un cerdo en el campo La Sofía.

Allí fueron increpados por el dueño y un empelado de la estancia, quienes dispararon a los animales e hirieron mortalmente a uno de ellos.

Gastón, uno de los jóvenes que se trasladaba en la camioneta, contó a Cadena 3: "Cuando llego yo, empiezo a sacar los perros y logro hacerlo con cinco, que se los doy a él (Claudio) para que se vaya con ellos".

"Me quedó uno que estaba herido y un cachorro mío. Ya le había pegado un tiro. Me quedé discutiendo con él y el empleado. Les dije que no los mataran, que yo me iba a hacer cargo de los daños que le habían hecho. Es más, yo le decía que no le había matado a ningún chancho, sino que venía a sacar los perros", agregó.

Minutos más tarde, según el relato de los denunciantes, el propietario y el empleado de la estancia agarraron al perro ya muerto y lo crucificaron sobre el alambrado. La denuncia sobre los hechos fue radicada en la comisaría de La Ribera, en la ciudad de Villa Mercedes.