La bronca y el dolor del papá de Carolina Aló por la liberación de Fabián Tablado

Este mediodía el femicida Fabián Tablado recuperará la libertad luego de cumplir la condena de un año de prisión efectiva al haber sido hallado culpable por violar la restricción perimetral que le prohibía acercarse al padre de su víctima, Edgardo Aló y de las hijas mellizas que tuvo durante su último matrimonio.

La advertencia de no acercarse a sus víctimas y familiares a menos de 500 metros fue dispuesta por la Justicia luego de que le revocaran las salidas transitorias por amenazar a Roxana Vilarejo, madre de sus hijas.

Dicha medida infringida por Tablado fue denunciada por Aló en noviembre de 2020 ya que un mes antes se lo vio a cuadra y media de su trabajo caminando con sus mellizas. Esto fue corroborado por varios testigos y registrado por las cámaras de seguridad del Municipio de Tigre. En aquel momento habían pasado 9 meses y 18 días desde que Tablado salió de prisión por cumplir la condena por el femicidio de Carolina Aló.

Es por ello que la Justicia ordenó la detención hasta el pasado 9 de noviembre, día que el juez de San Isidro, Hernán Archelli, lo condenó a un año de prisión efectiva por el delito de desobediencia reiterada. El tiempo que Tablado estuvo detenido fue computado para la condena (tercera en su haber) que culmina este mediodía.

Pero ni bien salga de la Unidad 46 de José León Suárez, deberá seguir manteniendo distancia. El Juzgado de Familia de Tigre hizo lugar al pedido del abogado de Edgardo Aló y dictó una nueva perimetral. Fue la jueza Silvia Sendra quien dispuso que la medida sea por 3 meses pero podrá prorrogarse ante la presunción de riesgo.

El dolor del padre

En este contexto Edgardo Aló reflexionó sobre el significado que tiene para él que el asesino de su hija vuelva a la calle. Su sensación.

“De bronca y mucha vergüenza ajena por esta Justicia argentina que mide la violencia y muerte con vara corta y sin un sentido común, con un Código Penal vetusto y amigo de los delincuentes asesinos como Tablado que mató, asesinó, mutiló a Carolina 113 veces con dos cuchillos tramontina, una cuchilla de cocina y 1 formón de carpintero que clavó en su pecho. Y la corrupta Justicia usó la venda en sus ojos, cerró su boca, desoyó los gritos de Carolina acorralada y encerrada y se sentó en su trono, dejó su espada a cambio de alguna dádiva y lució su blonda túnica con muchos bolsillos invisibles a los ojos de las víctimas…y dijo: 'Es simple este asesinato'. Y casi para los ilusos dijeron 24 años es casi lo máximo”. Foto: A24

El mismo hombre que se cargó por años la lucha por Justicia para su hija sostiene que “entre gallos y medias noches apareció la reducción por la vieja Ley del 2x1 y dijo que la cuenta daba 21, el cumplimiento de las 2/3 partes se reducía a 14, BINGO !! Esa era la pena castigo pactada. Claro que no contaban con la oposición que no lo permitió y pasaron los 14 años, 15, 18, 20 y los bolsillos de la señora Justicia pedían algo más y aparecieron los talleres educativos que premiaba con reducir las penas, ventas de certificados de buena conducta que decían que eran buenos los que eran malos y seguían sacando años y así llegamos a esta macabra matemática judicial del que la suma de 26 años y 6 meses eran 23 años 9 meses y 1 día y otra vez con el título de Taxi libre salió creyéndose el macho cabrío y que todo lo sabía, menos que una simple cámara le dijo 'te saqué foto en off side'”.

Así fue que Aló respiró por un instante creyendo que la pesadilla que estaba reviviendo se terminaba y dijo: “Volvió donde nunca debió salir, de la jaula. Pero la pena fue sólo de 1 año de máxima y hoy, 15 de diciembre, vuelve el chacal a su cueva de Albarellos en Tigre, alguien lo espera, porque la corrupción ya se fue en busca de otro lobo para vestirlo de oveja”.

Finalmente Edgardo se pregunta “de qué Justicia nos hablan, mientras muestra su balanza con un plato con billetes que pesa más que el otro lleno de víctimas. Carolina no tuvo abogado que haya podido apelar 113 puñaladas y menos un juez que le dé la libertad de un cementerio. La biblia y el calefón se van de la mano, los asesinos en la calle, nuestros hijos en un cajón”.