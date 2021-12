Denuncian a un intendente de abusar a una empleada municipal

El intendente de la localidad cordobesa de Anisacate, Jorge Merlo, fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal tras una denuncia realizada por una empleada municipal, informaron hoy fuentes judiciales.



La imputación es por "abuso sexual con acceso carnal calificado por el uso de arma continuado, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual simple continuado y abuso de autoridad”, indicaron las fuentes.



Por su parte, la denunciante relató este martes en declaraciones a canal 12 de Córdoba que los abusos sexuales y otros delitos comenzaron hace 20 años, en 2001. "Cuando fui a pedir trabajo. Yo era menor de edad y me manipuló de tal manera que llegó a someterme como una esclava”, afirmó.



Asimismo añadió que “tenía que hacer todo lo que él me decía porque sino perdía mi trabajo y corría consecuencias mi familia”. En su acusación al jefe comunal especificó que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos que hoy denuncia.

Jorge Merlo, el intendente imputado

La víctima explicó que fue a pedir trabajo porque estaba a cargo de su familia, dijo que su mamá estaba enferma y vivían en el campo. “Se aprovechó de toda esa situación de vulnerabilidad”, acusó la mujer.



También sostuvo que “a partir de los abusos nació una criatura que es mi hija. Tiene 17 años y él no la reconoce aún. También está bajo juicio de filiación para que hagan el ADN”.



La investigación está a cargo del fiscal de Instrucción de la ciudad de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, quien resolvió la imputación sin prisión preventiva, al entender que su libertad no representa un riesgo procesal.



No obstante dictó orden de restricción que prohíbe a Merlo el acercamiento a la denunciante, a quien se le proveyó un botón antipánico.





El jefe comunal del espacio peronista Hacemos por Córdoba emitió recientemente un comunicado oficial en el cual vinculó la denuncia con el hecho de que la mujer y otra compañera de trabajo habían sido notificadas del inicio de un “sumario administrativo ante faltantes de caja” que estaban bajo su responsabilidad.