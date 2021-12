El curioso dato que podría beneficiar a la mamá de Lucio

Facundo Blanco es periodista de La Pampa y desde allí contó qué certezas hay en torno al caso Lucio y qué hipótesis fuertes investiga la Justicia, desmintiendo también otras informaciones que tomaron trascendencia por redes sociales. ¿Por qué se podría alivianar la situación procesal de Magdalena Espósito Valenti, la mamá?, lo contó en No Tan Millennials.

"Yo no tengo certezas de que haya sufrido abuso sexual, no me lo confirmó el forense ni los fiscales. Pero ya el hecho de que un nene de 5 años haya muerto por la cantidad de politraumatismos que recibió y estando al cuidado de su madre hacen demasiado grave el asunto", comenzó aclarando el periodista.

Consultado sobre si nadie en el vecindario sospechó lo que pasaba con Lucio, el periodista dijo que no hay denuncias formales registradas ni en Fiscalía ni en la Policía. De todos modos, aún no hay certezas en torno a eso: "Esto pasó el viernes a la noche y el sábado se viralizó un chat entre la vecina de la casa de al lado y su hermano, en el que ella le pedía a él que por favor llame a la Policía, ya que su teléfono estaba roto y había advertido situaciones de violencia".

Abigail Paez (izquierda) y su pareja, Magdalena Espósito Valenti, la mamá de Lucio.

Al respecto, contó Blanco que "desde la Policía dicen que le dieron mal la dirección y que por tanto los mandaron a una casa que está en la vereda de enfrente a donde realmente vivía Lucio". Pero, "la vecina dice que llamó dos veces y que la segunda dio con lujos de detalles cómo era el lugar en el que estaban sucediendo los hechos".

Por todo esto, el periodista dijo que "hay informaciones cruzadas. Lo cierto es que la Policía o no llegó o no constató lo que pasaba con Lucio y quizás si esto se conocía en agosto se habría evitado el desenlace fatal".

Sobre las causas de la muerte del pequeño de 5 años, Blanco reveló que "las primeras informaciones del informe preliminar de la autopsia dan cuenta de que Lucio murió por politraumatismos varios, un edema cerebral y una hemorragia interna. Ahí se habló de mordeduras, quemaduras y hasta una huella de zapatillas en la espalda del nene, además, el forense dijo que habían lesiones de vieja data. Pero no tuvimos acceso al informe final".

¿Por qué la madre de Lucio podría alivianar su situación procesal?

Blanco explicó que tanto Magdalena Espósito Valenti -la mamá de Lucio- como su pareja, Abigail Paez, fueron procesadas y trasladadas a San Luis porque en La Pampa no hay servicio penitenciario provincial. "Ellas estaban en una comisaría y en una marcha hubo destrozos, quemaron patrulleros y rompieron todos los vidrios de la comisaría, entonces se decidió su traslado", indicó.

La mamá está acusada de homicidio agravado por el vínculo, que prevé una condena de prisión perpetua, y Abigail Paez de homicidio simple, que en caso de ser declarada culpable arriesga una pena de entre 8 y 25 años. Sin embargo, "ahora hay que definir y comprobar si la madre de Lucio estaba en el lugar de los hechos, porque hay una versión muy fuerte que indica que cuando el pequeño perdió la vida ella estaba trabajando", adelantó el periodista.

Esto último "agravaría la situación de Abigail Paez y quizás aliviaría un poco la acusación contra Magdalena Espósito Valenti", dijo el periodista, pero aclaró que aún "son especulaciones, no hay nada confirmado".

Asimismo se le consultó a Blanco qué se sabe del reclamo sostenido de tenencia que habría hecho el padre y le negaron. El periodista dijo que "ese es un tema delicado. Porque se dijo que el padre pidió la tenencia y que una jueza se la rechazó. Sin embargo, después se comprobó que no fue tan así", contó.

Según dijo Blanco, hace 3 años atrás la madre de Lucio se fue de viaje como mochilera y le cedió la tutela de pequeño a un tío, el hermano mayor del padre de Lucio, con quien vivió un año y medio. No se la entregó al padre porque por ese entonces él vivía en Luján, provincia de Buenos Aires.

"Después de ese año y medio, hace justamente un año y medio atrás, la mamá volvió y reclamó la tenencia. Hasta ese momento no había antecedentes de violencia y de común acuerdo firmaron que el nene volviera con la madre", concluyó el periodista.