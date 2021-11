El abogado de la familia calificó de "tortuga" al juez de la causa

Durante el mediodía de este sábado el Gobierno de la Ciudad se reunió con el abogado de la familia de Lucas González, el joven asesinado por la Policía. El abogado cuestionó el accionar del juez de menores que intervino en primera instancia y adelantó que solicitará el juicio político.

La reunión se concretó este sábado entre el ministro Marcelo D'Alessandro y Gregorio Dalbón, el abogado de la familia de Lucas. Tras el encuentro brindaron una conferencia de prensa donde cuestionaron el accionar del juez de menores interviniente en primera instancia.

Dalbón cuestionó la demora del juez a cargo de la investigación, de quien dijo que es "una tortuga", por no ordenar las detenciones de los tres policías de la Ciudad acusados del crimen, y calificó de "asesinos" a los efectivos involucrados tras afirmar que "no existió gatillo fácil, porque acá no había delincuentes, sino tres chicos inocentes que estaban comprando un jugo".

Asimismo, el letrado anunció que pedirá "el juicio político para que sea destituido el juez de Menores Alejandro Cilleruelo (el primero que intervino en el caso), porque dejó en libertad a los policías que seguramente todavía nos están mirando por televisión".