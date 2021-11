"Si contás, no te curás": la amenaza de un curandero que violó a un joven discapacitado durante años

Un hombre de 49 años que se presentaba como curandero fue condenado a la pena de siete años de prisión acusado de haber abusado de un joven de 18 años con discapacidad neurológica en una vivienda ubicada de un sector rural de Bahía Blanca, informaron hoy fuentes judiciales.



El juez Eugenio Casas del Tribunal en lo Criminal 2 en el marco de un juicio abreviado condenó al hombre identificado como Rubén Bouchard por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual simple reiterado, abuso sexual gravemente ultrajante tres hechos en concurso real, y abuso sexual simple, todos en concurso real de delitos".



Según la investigación realizada por la fiscal de Delitos Sexuales, Marina Lara, los hechos ocurrieron entre el 2016 y 2018 cuando la víctima que tenía entre 18 y 20 años permanecía en la vivienda del hombre que se presentaba como curandero.



Fuentes judiciales indicaron que "los padres del muchacho, quien presenta una discapacidad neurológica, dejaban a su hijo con el hombre a quien confiaban ya que se presentaba como curandero para mejorar las dolencias que padecía".





"El hombre vivía en una finca de la Estación Corti ubicada sobre la ruta provincial 51, lugar en el que aprovechaba para abusar del joven", agregaron.



Según se determinó en el expediente judicial "Bouchard le afirmaba a la víctima que si no accedía a sus pedidos no se iba a curar de su padecimiento y además lo amenazaba para que no le contara a sus padres sobre lo sucedido".



"A poco tiempo la víctima relató lo sucedido a sus familiares quienes de inmediato denunciaron ante la Justicia bahiense, quien comenzó con la investigación", agregaron.