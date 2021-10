Denuncian un terrible caso de mala praxis a un bebé

Un posible caso de mala praxis contra una bebé es investigado por la Justicia en San Juan. La madre del pequeño asegura que sufrió violencia obstétrica y que por el mal accionar de los médicos se llevó a su hijo "en un cajón". Por el momento no están determinadas las causas del fallecimiento.

El hecho ocurrió el 13 de junio, cuando Nadia Barrionuevo (26), embarazada de 41 semanas, llegó al Hospital Rawson donde le hicieron la maniobra de Hamilton, que consiste en despegar el útero de la bolsa amniótica, para inducirle el parto.

La joven relató a medios provinciales que "luego de que me manosearan todos, rompí bolsa y un médico me dijo que no era así que se trataba del tapón mucoso. Las enfermeras le dijeron que sí había roto bolsa y me dejaron ahí. Me pidieron hacer de todo. Hasta que en un momento, un médico pidió que nos apuráramos porque tenía que ocupar el quirófano para hacer una cesárea".

Nadia, embarazada de Lorenzo

Con los dolores del parto, la hicieron caminar hasta otro quirófano y allí, según la declaración de Nadia, le practicaron la maniobra de Kristeller, donde cree que lesionaron a su bebé.

El pequeño Lorenzo nació el 14 de junio. Fue intubado y allí detectaron un hematoma en el hígado que le produjo una hemorragia. Un día después lo operaron y el 7 de julio murió. El acto de defunción aclara que fue causa de una falla multiorgánica.

Pero debido a que la joven madre no recibió ningún tipo de explicación de las causas que desencadenaron la muerte de Lorenzo, decidió hacer una denuncia por mala praxis. De acuerdo a lo declarado a los medios, supone que durante la maniobra de Kristeller, los profesionales habrían lesionado al bebé, causándole el hematoma que desencadenó su muerte.

El caso es investigado por la Justicia, pero por el momento, no hay novedades.