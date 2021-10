Un nene salió al kiosco y lo balearon en un tiroteo entre policías y delincuentes

Un niño de 10 años resultó herido de un balazo en una pierna al quedar en medio de un tiroteo entre policías y cinco sospechosos en un barrio de emergencia de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, informaron hoy fuentes policiales.



Los pesquisas aún no establecieron si la bala que lo impactó fue disparada por los policías o por los delincuentes, por lo que se aguardan los resultados de los peritajes para determinarlo.



Todo ocurrió anoche cuando efectivos que recorrían la zona a bordo de una patrulla vieron un Fiat Palio con cinco sospechosos en las calles Necochea y Pedriel, de la mencionada localidad del partido de La Matanza.



Al advertir la presencia policial, los ocupantes del vehículo comenzaron a escapar por lo que se inició una persecución que finalizó en el barrio de emergencia Las Antenas.





Las fuentes dijeron que, en ese momento, cinco personas descendieron del rodado a los tiros contra los oficiales, quienes respondieron la agresión.



Producto de la balacera, un niño 10 años que estaba en la calle resultó herido de un balazo a la altura de la tibia izquierda, indicaron las fuentes.



Antes de trasladar al menor al hospital de San Justo, los vecinos arrojaron piedras contra los policías, uno de los cuales sufrió una lesión en la cabeza.



En tanto, se constató que el Fiat Palio donde se trasladaban los sospechosos, que lograron huir, tenía un pedido de captura activo por un robo cometido en septiembre.

#LaMatanza Aexis tiene 10 años y fue baleado en una de sus piernas al quedar en medio de una persecución entre la policía y delincuentes en la Villa Las Antenas. Había salido a comprar en un kiosco cuando fue herido. Hoy está internado fuera de peligro. pic.twitter.com/Kludq9ZjAS — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) October 7, 2021

María Esther, madre del niño herido, dijo que su hijo había salido junto a su hermana a comprar algo para la cena cuando quedó en medio del tiroteo. “Estaban esperando que los atiendan en la vereda”, expresó la mujer, que salió de su casa tras escuchar el tiroteo.



En diálogo con el canal Todo Noticias, María Esther aseguró desde la puerta del Hospital de Niños de San Justo, que su hijo “está bien y consciente”, que fue operado y que llora “porque no puede jugar a la pelota”.



“(El niño) Vio al policía que le disparó”, afirmó la mujer, quien se mostró indignada porque ninguna autoridad se contactó con ella ni con nadie de su familia.



No obstante, en el marco de la causa caratulada "lesiones" por el fiscal Carlos Arribas, de La Matanza, no está aún certificada la procedencia del disparo, ya que se aguardan los resultados de los peritajes balísticos y demás diligencias, añadieron las fuentes.