Incendios en Córdoba: una familia abandonó a su perro y generó indignación

Los incendios forestales en la provincia de Córdoba continúan avanzando y muchas familias debieron abandonar sus viviendas en medio de la evacuación preventiva de algunas zonas en riesgo.

En redes sociales se viralizó un video que generó una gran indignación en el que una familia que reside cerca del Cerro Colorado abandona su casa y también se despide de su perro en medio de la evacuación.

En el video se observa que el perro corre a los brazos de sus dueños mientras suben a los vehículos de rescate. Una integrante de la familia se despide del perro y le da un último abrazo, con la esperanza de volver a verlo en el futuro.

La actitud de la familia generó una gran indignación.

Mientras la familia se sube al auto, un bombero se acerca y se compromete a cuidar al perro. Sin embargo, la situación generó una gran indignación en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron a la familia por abandonar a su mascota.

"¿Por qué abandona a su perro en pleno incendio y por qué muestran esto naturalizando el abandono? No me conmueve en absoluto su llanto, no sirvió el factor lástima. No llores, LLEVALO CON VOS. Lo que daría por tener a mi perro de vuelta, por favor, ser desleal nunca es una opción", se indignó una usuaria de Twitter.

Varios usuarios manifestaron su indignación.

"¿Cómo vas a abandonar a tu perro y encima cuando se acerca un incendio? Eso sí es no tener corazón", se sumó a la indignación otra usuaria.

"Nada justifica dejar un perro en medio de un incendio"; "Esa familia no tiene corazón"; "¿Cómo no te lo subís arriba y te lo llevás igual?", fueron algunos de los comentarios de los usuarios indignados por la situación.