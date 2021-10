Un hombre murió aplastado en un parque de diversiones

Un hombre de 29 años murió al caer de un juego en un parque de diversiones. En el hecho, además, otras cinco personas resultaron heridas. Por el hecho dos empleados del lugar serán investigados para determinar si tuvieron responsabilidad a la hora de implementar las medidas de seguridad obligatorias.

El hecho ocurrió Sao Paulo, Brasil cuando la víctima se encontraba en el juego llamado Superman y, de acuerdo al dueño del lugar, en un momento decidió quitar la barandilla que sujeta los bancos y ponerse de pie. En ese momento el operador decidió detener el juego y el hombre cayó y fue aplastado por la estructura.

Otras cinco personas, de entre 19 y 28 años, que bajaron de la atracción para ayudar al hombre, resultaron heridos y debieron ser trasladados a diferentes centros asistenciales.

De todas maneras el hermano del hombre, identificado como William Ribeiro de Olivera, dio otra versión de los hechos y sostuvo que los empleados nunca detuvieron el juego.

Si bien el hombre fue rescatado y asistido, los golpes que recibió le causaron la muerte.

El responsable legal del parque en declaraciones televisivas indicó que “el error no fue del juego. El personal echó un vistazo al equipo y vio que todo estaba bien. Desafortunadamente, el chico caminaba incorrectamente, quería ponerse de pie, no sé si era para tomarse una selfie, no puedo decirlo con exactitud, pero le indicaron que se sentara. Se sentó y luego, cuando el equipo volvió a girar, se puso de pie y cayó al suelo. Entonces el equipo frenó rápidamente, pero no fue suficiente".

Por el hecho la Justicia investiga a los empleados para poder determinar si efectivamente detuvieron el aparato y si se trató de alguna falla en el sistema. Por el momento el caso se investiga como homicidio involuntario. Lo que quedó comprobado es que el parque contaba con la documentación en regla para funcionar y nunca ha registrado problemas.