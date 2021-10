Hacía actividad física, sufrió un golpe de calor y todo terminó de la peor manera

Un hombre de 56 años que realizaba actividad física en la Reserva Ecológica Costanera murió este miércoles por la tarde presuntamente debido a las altas temperaturas ya que se desvaneció y no respondió a las tareas de reanimación efectuada por los médicos del Same, informaron fuentes policiales y de ese sistema médico de emergencia.



El hecho ocurrió a las 15.45 "cuando se registraba el pico de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, la autopsia determinará la causa de muerte pero cuando llegamos ya estaba inconsciente, entró en paro cardíaco y no pudimos reanimarlo pese que llegaron dos ambulancias al lugar", dijo el titular del Same Alberto Crescenti.

Los efectivos "se entrevistaron con el amigo que acompañaba al fallecido, que explicó que se encontraban realizando actividad física y que desconocía si la víctima padecía afecciones previas o si tomaba alguna medicación".





Fuentes policiales aseguraron que el hecho ocurrió en la avenida España al 1700, en el interior de la Reserva Ecológica. Interviene, la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Número 2, a cargo del doctor Vismara y ante la Secretaría Única de la doctora Nobile.