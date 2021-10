Escalofriante: revelan cómo asesinaron a un jubilado durante un asalto

El jubilado de 87 años asesinado ayer al ser atado y golpeado junto a su esposa por un grupo de delincuentes que asaltó su vivienda de la localidad balnearia de Villa Gesell, murió asfixiado con una bufanda y un cable telefónico, según determinó hoy el informe preliminar de la autopsia, informaron fuentes judiciales.



En tanto, la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, continuaba abocada esta tarde a la identificación de los autores del crimen de Basilio Mazzeo (87).



Fuentes judiciales informaron que el informe preliminar de la autopsia estableció que la víctima falleció asfixiado con una bufanda y un cable del teléfono fijo que los delincuentes le colocaron alrededor de su cuello para exigirle dinero.



Los investigadores procuraban determinar si la banda que cometió el crimen obtuvo el dato de que en la vivienda de la pareja de jubilados había dinero de un alquiler, aunque el hijo relativizó esa posibilidad.





"Hablé con la Policía y no creo que haya sido un problema de dato porque no había plata en la casa, el dinero que tenía mi papá lo manejaba mi hermana y, si hubiera, sería lo de la jubilación, pequeños montos", afirmó Gabriel esta mañana a la prensa.



Según su testimonio, la madre le refirió que al inmueble entraron dos delincuentes que fueron los que le pegaron a su marido y que otros dos cómplices se quedaron afuera.



"Se comunicaban los de adentro con los de afuera para que entraran a revisar, justo vino alguien a golpear las manos porque quería alquilar y empezó a aplaudir, en ese momento se fueron", relató Gabriel y añadió: "Lo que me dice mi madre es que ella se salvó porque vino esa mujer".



El hombre que viajó ayer por la tarde a Villa Gesell luego que le avisaron lo sucedido contó que su padre era "sastre" y que vivía "hace 20 años" en la localidad, ya que era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires. "Estaba con problemas de memoria, había tenido un episodio de ACV y teníamos turno para la semana que viene en Capital", dijo.





El hecho se registró este martes alrededor de las 14 en una casa situada en avenida 7, entre Paseos 137 y 139, de Villa Gesell, donde delincuentes ingresaron con fines de robo y atacaron a sus víctimas para que les entreguen dinero y los objetos de valor. Los delincuentes ataron de pies y manos a la pareja y comenzaron a exigirle sus pertenencias.



Mazzeo sufrió golpes y, tras obtener el botín, la banda escapó del lugar, mientras que un llamado al 911 alertó a la Policía de lo sucedido. Al llegar al inmueble, los efectivos constataron que la víctima había fallecido y que la mujer estaba en estado de shock.



Según las fuentes, la fiscal Zamboni, supervisó en la escena del crimen las pericias correspondientes por parte de la Policía Científica. La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 descentralizada en Villa Gesell ordenó la autopsia y dispuso una serie de medidas para obtener las identidades de los agresores.