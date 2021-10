La escandalosa clausura de dos conocidos centros de estética

Dos centros de estética fueron clausurados en el barrio porteño de Recoleta por utilizar aparatos para la salud que no contaban con la autorización correspondiente, informaron hoy fuentes judiciales.



La inspección se ordenó a partir de la denuncia de un importador de insumos médicos, quién refirió que ambos centros de estética utilizaban equipos para la medicina que no son originales, lo que expone a las personas a un peligro para la salud al no contar con certificación y controles. La clausura ocurrió en el marco de la investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), a cargo de Carlos Rolero Santurián.



Una de las inspecciones se llevó a cabo en un departamento en la calle Austria al 2.500 y se determinó que el local no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar ni con los certificados de tratamiento de los residuos patológicos, por lo que se dispuso su clausura y el secuestro de las máquinas halladas en el lugar.





El otro operativo fue en el centro de estética de la calle Ayacucho al 1.200, que cuenta con una recepción y seis gabinetes, dos de los cuales funcionaban como consultorios médicos y en cuatro se desarrollaban procedimientos con máquinas.



Como resultado de la inspección, se verificó que el lugar tampoco contaba con habilitación para funcionar y que generaba y acopiaba residuos peligrosos sin el correspondiente tratamiento. Además, los consultorios médicos no tenían la habilitación sanitaria y se encontraron medicamentos vencidos.