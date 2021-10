Denunciaron a una conocida empresa por acoso sexual en el trabajo

Una reconocida empresa multinacional fue denunciada por sus empleados por los continuos casos de abuso sexual que padecen. Los hechos se registraron en varias sucursales de la cadena, por lo que las víctimas decidieron hacer una huelga como forma de protesta.

La medida de fuerza se realizará durante un día y contará con la presencia de los empleados damnificados que trabajan para la cadena de comida rápida McDonald's. Los hechos habrían ocurrido en al menos 10 ciudades de Estados Unidos.

La huelga se realizará tras conocer la presunta violación de una trabajadora de 14 años en Pittsburgh por parte de un gerente a comienzos del año. Tras conocerse este hecho, varias denuncias comenzaron a aparecer.

Varias sucursales están en la mira

Asimismo, la medida de fuerza pide que se escuche a los trabajadores quienes denuncian el alto nivel de acoso sexual en las sucursales de McDonald's.

"Me declararé en huelga porque, a pesar de años de protestas, McDonald's todavía se niega a asumir la responsabilidad de las innumerables mujeres y adolescentes que enfrentan acoso en el trabajo en sus locales en todo el mundo", dijo una empleada de un restaurante McDonald's en Florida en declaraciones a medios internacionales.

En septiembre, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU. presentó una demanda a McDonald's alegando que el propietario de una de sus franquicias no había respondido adecuadamente a las quejas de acoso sexual en 22 de sus restaurantes en tres estados, principalmente de empleados jóvenes y que incluían "manoseos y toques no deseados frecuentes e insinuaciones sexuales no deseadas", según la oficina.

En respuesta, la empresa había anunciado en abril la capacitación obligatoria a sus gerentes para prevenir y combatir el acoso, la discriminación y la violencia laboral.