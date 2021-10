Prostituía a su hija ciega en una ruta y la Justicia tomó una contundente decisión

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó por unanimidad la sentencia de 10 años de prisión para una madre por promoción a la prostitución de su hija adolescente con discapacidad visual, informaron hoy fuentes judiciales.



La Corte provincial rechazó un recurso de casación presentado por la defensa oficial de una mujer condenada por el Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres a 10 años de prisión por promoción a la prostitución agravado por la edad de la víctima y su vínculo.



"La víctima fue su hija, que padece una disminución visual, a quién llevaba desde los 13 ó 14 hasta los 16 años, a la vera de la Ruta Nacional N° 14, cerca de Mocoretá, con la intención de promoverla en el ejercicio de la prostitución con los camioneros que pasaban por allí, aprovechándose de su discapacidad", detalle el informe del Poder Judicial sobre el caso.





Menciona además que el ministro del STJ, Alejandro Chaín aseguró que "no era válido que como agravio se pusiera en duda el valor del testimonio de la víctima comparado con otras pruebas en la causa, porque su relato resultó claro, veraz, seguro y coherente".



En el fallo de casación, se remarcó también que "no resultaba un argumento admisible para desestimar la responsabilidad por el hecho atribuido, pues el delito de promoción a la prostitución tipificado en el artículo 125 bis es de carácter formal y no requiere producir ningún resultado".



"De esta forma promueve quien engendra en el otro la idea del ejercicio de la prostitución, lo impulsa a que se mantenga en ella, o lo persuade para no abandonarlo", manifestó el doctor Chaín.





Finalmente, el informe judicial, señala que el TOP de la localidad correntina de Paso de los Libres "tuvo por probado que desde que la niña era llevada por su madre a la ruta para tener contacto de índole sexual a cambio de dinero".