El desagradable audio de un masajista: "Te hice un masaje de ovarios"

Un desagradable episodio de abuso sufrió una mujer en Córdoba cuando fue a un centro de estética a realizarse un masaje. La víctima acusó al masajista de abuso y el hombre no tuvo mejor idea que intentar justificar su accionar con un audio en el que le decía que lo que había hecho era un "masaje de ovarios".

"Te hice todo lo que es el masaje de ovarios", le explica el hombre en un audio que le envía por sus redes sociales a la víctima de 23 años, según publican medios de Córdoba.

La joven había acudido al centro de estética a una sesión gratuita de masajes descontracturantes que terminaron en un abuso sexual. Según advierten la mujer, el masajista habría usado aceites relajantes que la adormecieron y esto impidió que reaccionara.

"Me pidió que me saque el pantalón para masajearme las piernas. Después me puso aceite y me dijo que me diera vuelta. Los aceites parecían muy fuertes porque me dejaron adormecida, como dopada. Yo no podía reaccionar", contó.

El masajista, por su parte, le intenta "explicar" lo que hizo y dice: "Te hice todo lo que es el masaje de ovarios. Nunca, jamás te pasé el dedo o te hice, sexo tántrico. Eso ya es otro masaje. Ese es masaje tántrico y masaje sedativo ya es otra cosa, ¿me entendés? Es tocarte tu parte íntima hasta que vos tengas, eh… ¿Cómo se llama? Un orgasmo. Pero no, eso no fue así. Fue solamente masaje todo lo que es la parte de los ovarios para que puedas orinar mejor. Te hice drenaje en las piernas, te hice drenaje en los senos, en el pecho, descontracturación en la columna, cervicales, te tuve que bajar la bombacha para hacer todo lo que es parte de glúteos", explicó el hombre, para quien su sesión "fue un masaje muy profesional".