Netflix estrena una escalofriante miniserie de suspenso que dará de qué hablar

Netflix sigue sumando contenido a su catálogo para cautivar a los televidentes. Aquí te contamos sobre una miniserie que pronto estará disponible.

Netflix busca continuar cautivando a los televidentes y con frecuencia suma contenido a su catálogo. En pocas semanas, tendrá el estreno oficial de La bestia en mi ( The Beast in Me, en su idioma original). Es una miniserie de suspenso de ocho episodios que se podrá disfrutar desde el 13 de noviembre.

La historia se centra en Aggie Wiggs, una reconocida autora que, tras la trágica muerte de su hijo, se ha recluido del mundo y atraviesa un bloqueo creativo. Su mundo cambia cuando Nile Jarvis, un poderoso empresario inmobiliario con un pasado oscuro (habiendo sido sospechoso de la desaparición de su esposa), se muda a la casa vecina. A partir de allí, Aggie despierta una mezcla de fascinación y desconfianza, emprendiendo una investigación personal que pone en riesgo los límites entre la verdad y la obsesión.

netflix Netflix estrena miniserie. Detrás de cámara, la miniserie fue creada por Gabe Rotter, y cuenta con Howard Gordon como showrunner, quien vuelve a colaborar con Claire Danes tras su trabajo conjunto en Homeland. En los puestos de producción ejecutiva figuran nombres como Jodie Foster, Conan O’Brien, Daniel Pearle, Antonio Campos (quien también dirige) y otros colaboradores reconocidos.

La filmación de La bestia en mi comenzó en septiembre de 2024 y concluyó a finales de enero de 2025, en locaciones como Nueva Jersey y Carolina del Norte (Estados Unidos). Está protagonizada por Claire Danes y Matthew Rhys.