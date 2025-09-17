Walmart rebaja al máximo esta tablet de Samsung y ya quedan pocos equipos disponibles
Si estás buscando mejorar tu vida laboral y estudiantil, esta es una oferta de Walmart que no puedes pasar por alto.
Walmart ofrece la Samsung Galaxy Tab S10 FE+ a tan solo $508 mientras que su precio sin oferta es de $646.99. Es decir que con esta oportunidad ahorrarás hasta $141.99 dólares y tendrás lo mejor de la tecnología de Samsung en tus manos. A continuación te mencionamos sus características.
¿Por qué comprar esta tablet?
Su pantalla de gran tamaño te permite disfrutar de cada momento, desde películas hasta juegos y desplazamientos de tu feed, en la pantalla más grande de 13.1” de Galaxy Tab S10 FE+. Además esta tablet es resistente al agua, desde gotas hasta vasos de refrescos completos, lo que te permite llevarla contigo a todos lados sin temer por su seguridad.
La tecnología de Samsung te ayuda a buscar todo más rápido. Hazle un círculo a cualquier cosa en tu pantalla y obtén información usando Circle to search with Google. También incluye Handwriting Assist que ordena tus notas para que puedas encontrarlas más rápido.
Walmart también destacó que la Samsung Galaxy Tab S10 FE+ incluye un S Pen que tiene un diseño receptivo que simula la escritura en papel. La precisión de la pluma te permite organizar tu calendario, hacer listas de tareas y dibujar con precisión. A su vez incluye un cargador USB-C.
Recuerda que se requiere un cargador de pared de 45W (que se vende por separado). Se recomienda utilizar solo el cargador aprobado por Samsung y el cable USB-C. Esto para evitar lesiones o daños en su dispositivo. No utilices otros cargadores, baterías o cables incompatibles, desgastados o dañados.