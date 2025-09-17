Walmart: cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Ultra con un gran descuento

Uno de los modelos más buscados de Samsung está disponible en la página web del supermercado y por un precio único.

Walmart anunció que solo quedan 3 equipos disponibles y los puedes conseguir por tan solo $950.08 dólares, mientras que su valor original es de $1299.99. También incluye envío gratis rápido y un plan de pago de 24 cuotas con un pequeño interés. Pero tienes que darte prisa antes de que se queden sin stock.

¿Por qué aprovechar esta oferta de Walmart? Walmart señala que con este dispositivo Samsung puedes hacer múltiples tareas con una sola pregunta. Podrás agilizar tu día con un asistente que hará lo que le pidas. Si estás buscando un restaurante que sea pet friendly, con un menú vegano y cerca de tu hogar, solo tendrás que pedirlo y obtendrás la respuesta en minutos.

Presentación Samsung Galaxy S25 FE - Portada El modelo de oferta en Walmart es de color negro y tiene 256 GB de almacenamiento. MDZ Tecnología

También cuenta con Audio Erase que minimiza los ruidos no deseados en los vídeos que grabes. Esto te permite escuchar claramente los detalles que importan. Así puedes aislar las voces y silenciar a ese hablante ruidoso, y revivir tus momentos favoritos sin problemas.

Además, cuenta con un procesador potente que traduce llamadas al instante y sin esfuerzo, ralentiza los videos o edita tus fotos sin perder el ritmo. Además tiene una pantalla brillante gracias a ProScaler que hace las imágenes más nítidas, con colores más brillantes y con detalles perceptibles.