Walmart ofrece esta tablet S10 de Samsung con un descuento que no te vas a querer perder
El supermercado te acerca lo mejor de la tecnología a un precio único para que no te pierdas de nada. Descubre la oferta de Walmart.
Walmart desploma el precio de la Samsung Galaxy Tab S10 FE por tiempo limitado. Si ingresas a la página web del supermercado podrás encontrar esta tablet por tan solo $429.99, mientras que su precio original es de $499.99. Es decir que ahorrarás $70 e incluye envío gratis.
Las características de esta tablet Samsung
Walmart destacó la pantalla grande de esta tablet que es perfecta para la transmisión de juegos. Con 10.9 pulgadas podrás disfrutar de los pequeños detalles de tus series favoritas. Además presenta una amplia gama de colores para que las imágenes sean más realistas.
La tecnología de Samsung te facilita la búsqueda de información. Con la Galaxy Tab S10 FE puedes rodear cualquier cosa en tu pantalla para obtener fácilmente el resultado de tu búsqueda. También cuenta con Handwriting Assist hace que tus notas estén ordenadas creando notas más nítidas.
Además, esta tablet de oferta en Walmart es resistente al agua para que puedas llevarla a cualquier lugar y disfrutar su lata para entretenimiento y tareas pendientes. Esta es genial para juegos de ritmo rápido, multitarea casual y todo lo demás que funciona con ayuda de un potente procesador que ofrece experiencias ricas y fluidas.
Su batería es de carga rápida y te ofrece hasta 20 horas de entretenimiento. Requiere un cargador de pared de 45W que se vende por separado. Se recomienda utilizar el cargador original de la marca para que se mantenga el estado de la batería durante más tiempo. Pero puedes usar cualquiera tipo C, aunque corres el riesgo de dañar la tablet.