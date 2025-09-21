Walmart baja al máximo el iPhone 13 y alcanza el precio más bajo en el mercado

En su página web, Walmart tiene un descuento de casi el 40% y todos están corriendo para aprovecharlo.

Walmart sorprendió a todos con un impresionante descuento para el iPhone 13. Este fue uno de los modelos más vendidos y que aún en 2025 es una muy buena opción de celular. En su página web puedes conseguirlo por tan solo $274.72 dólares mientras que su precio original es de $449.99.

¿Por qué comprar este celular de Apple? El rendimiento potente de este iPhone es indiscutible. Con su chip A15 Bionic es un modelo eficiente y potente, capaz de ejecutar sin problemas las apps y juegos más exigentes. No tiene las últimas actualizaciones con Apple Intelligence, pero su rendimiento es impecable.

El iPhone 14 no cuenta con isla dinámica como el iPhone 14 Pro Max. Foto: Archivo El iPhone 13 que está de oferta en Walmart. Archivo.

Además incluye un sistema de dos cámaras traseras que te permiten capturar momentos con nitidez y buenos colores. Con su Modo Cine puedes hacer videos profesionales gracias a su enfoque selectivo y transiciones automáticas, que aportan detalles de lujo a tus grabaciones.

Si bien su pantalla cuenta con una tecnología anterior, la pantalla Super Retina XDR OLED de Apple es de gran calidad. A diferencia de los modelos más recientes, el iPhone 13 no reproduce las animaciones y desplazamientos de las aplicaciones tan fluido como los modelos Pro y Pro Max, pero este detalles es casi imperceptible.