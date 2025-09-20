Walmart desplomó el iPhone 16 Pro y alcanzó el precio más bajo del mercado

Luego del último lanzamiento de Apple, el iPhone 16 Pro tiene un precio único. Aprovecha esta oportunidad de Walmart.

La oferta de Walmart que no te vas a querer perder.

En Walmart podrás encontrar el iPhone 16 Pro por un precio único. En la página web del supermercado se encuentra a tan solo $999 dólares, solo si aceptas pagarlo en 36 cuotas de $27.75 sin interés. Cabe destacar que su precio regular es de $1049 dólares, por lo que estarías ahorrando una pequeña cantidad de dinero.

¿Por qué comprar este iPhone? Una de las grandes ventajas de este celular es que cuenta con Apple Intelligence, la inteligencia artificial de Apple. Esto asegura que tu comunicación, tareas diarias y rendimiento de energía mejoren considerablemente. Y a diferencia de los modelos anteriores, está mejor preparado para soportar las capacidades de la IA.

iphone, walmart.webp Este celular tiene un sistema de tres cámaras. Archivo.

La cámara de los modelos Pro siempre es destacada. En el caso del iPhone 16 Pro encontramos una cámara que captura fotografías y graba videos con una calidad única. Se ha mejorado el rendimiento nocturno y se aplican algoritmos de IA para un procesamiento de imagen más preciso.

En cuanto a rendimiento, el iPhone 16 Pro tiene mucho que aportar. Con un Chip A18, mayor memoria RAM, mayor duración de la batería y carga más rápida, este modelo te ofrece un rendimiento mejor que todos los anteriores. Se estima que ofrece hasta dos horas más de uso que el iPhone 15.