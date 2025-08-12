Viral: hombre pasó dos días con una flecha en cabeza y esto fue lo que sorprendió a los médicos

Un sujeto de 63 años se habría disparado con una ballesta de su propiedad por accidente. Y esto fue lo que sucedió.

Un hombre italiano de 60 años se volvió viral luego de dejar perplejos a los médicos y al público. Este vivió con una flecha clavada en su cabeza durante dos días y para sorpresa de todos, el hombre estaba completamente consciente. Lo que se pensaba imposible, ahora es un caso de estudio.

¿Que sucedió con el hombre? Según los investigadores, el hombre se disparó con una ballesta por accidente, aunque se desconoce si realmente fue así. El doctor Maurizio Iacoangeli, jefe de Neurocirugía del hospital Torrette de Ancona, relató que el paciente llegó a consulta con los ojos abiertos pero balbuceando.

790181106_235623015_1024x576 El momento que se volvió viral. Archivo. Además, el médico explicó que el paciente no había comido ni bebido durante dos días, lo que posibilitaba la falta de nutrientes necesarias para su recuperación. Incluso, la flecha le impedía girar la cabeza y funcionó como tapón vital que complicó su situación. Por eso, la vida del paciente es un completo milagro y solo siguió vivo porque la flecha no perforó algún órgano o músculo esencial para la salud.

La extracción de la flecha fue un proceso más que meticuloso. Según Iacoangeli, el principal riesgo no era la extracción en sí, sino la posibilidad de una hemorragia masiva al remover el objeto que sellaba un gran orificio. La precisión del equipo médico fue más que necesaria para preservar la vida del paciente.