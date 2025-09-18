Tu piel envejece muy rápido si te faltan estas vitaminas
La carencia silenciosa de estas vitaminas arruina la elasticidad de tu piel. Agrega estos alimentos a tu dieta sin falta.
El cuerpo avisa cuando las vitaminas faltan y la piel envejece antes de lo esperado. La alimentación construye la base que sostiene su brillo, su firmeza y su capacidad de repararse tras el sol o el frío. Las arrugas aparecen por carencias de ciertas vitaminas.
Tu piel necesita vitaminas
Cada día la piel enfrenta agresiones invisibles: rayos solares, contaminación, cambios de temperatura. Para defenderse necesita herramientas que se consiguen en los alimentos. La vitamina C ayuda a formar colágeno, proteína que mantiene el tejido firme y flexible. Sin suficiente aporte, las fibras se debilitan y las líneas de expresión se acentúan.
La vitamina E actúa como un escudo contra los radicales libres, moléculas que dañan las células y dejan manchas. Un puñado de almendras, semillas de girasol o aceite de oliva entrega lo necesario.
La vitamina A, presente en huevos, zanahoria y espinaca, favorece la renovación celular. Cuando falta, la superficie cutánea se vuelve áspera y pierde luminosidad. Esta vitamina también apoya la producción de sebo, una grasa que mantiene la hidratación. Un desayuno con vegetales de colores intensos marca la diferencia con el tiempo.
El zinc, aunque menos mencionado, contribuye a la cicatrización y a la formación de nuevas células. Mariscos, legumbres y cereales integrales ofrecen este mineral que evita que las pequeñas lesiones de la piel se conviertan en manchas persistentes. Su ausencia retrasa la recuperación de cualquier irritación.
El agua acompaña a estas vitaminas en la misión de conservar la elasticidad. Una piel bien hidratada resiste mejor el paso de los años. Beber líquidos y consumir frutas con alto contenido de agua, como sandía o melón, es tan importante como aplicar una crema.