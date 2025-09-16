Controla el estrés y la ansiedad con vitaminas: estas son las más importantes

Estas vitaminas fortalecen el cerebro cuando el estrés y la ansiedad se vuelven intensas. Te ayudarán a sostener un estado mental estable.

El cerebro necesita combustible. Las vitaminas son la base de ese trabajo silencioso. Cuando faltan ciertos elementos, el sistema nervioso reacciona con señales que no conviene ignorar: estrés, ansiedad, irritabilidad, cansancio extremo o una sensación constante de tensión que parece no tener explicación.

Combate el estrés y la ansiedad desde adentro Entre las vitaminas esenciales destacan varias del grupo B. La B6 participa en la formación de neurotransmisores que favorecen la calma, y se encuentra en pollo, plátano y garbanzos. La B9 abunda en verduras de hoja verde y legumbres, mientras que la B12, presente en huevos, pescado y carnes de calidad, resulta vital para mantener la energía mental en niveles estables.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cp89n941gggo La vitamina A, también conocida como retinol, se encuentra en alimentos como los huevos. Getty Images

La vitamina C también juega un papel importante. Más allá de su fama para reforzar defensas, ayuda a regular la producción de cortisol, la hormona relacionada con el estrés. Cítricos, kiwi, pimientos y guayaba ofrecen una dosis natural que el cuerpo agradece cuando las exigencias diarias se vuelven abrumadoras.

Otro elemento a considerar es la vitamina D, que el organismo produce con la exposición moderada al sol. Una caminata corta en horario seguro ayuda a mantener sus niveles, al igual que alimentos como salmón o sardinas. Un déficit de esta vitamina se asocia con cambios de ánimo y sensación de fatiga persistente.