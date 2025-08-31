Tras la muerte de Verónica Echegui, Netflix reveló que estrenará su última serie y está basada en una novela

La actriz ganadora de un Goya y con una gran reputación aún tiene un estreno en Netflix. De qué trata y cuándo se estrena.

Netflix tiene un estreno pendiente que tiene la participación de Verónica Echegui. Su muerte a causa de cáncer a los 42 años conmocionó a toda la industria. Con grandes películas como Yo soy la Juani –con la que consiguió su primera nominación para el Goya– hasta con el corto Tótem Loba –con el que finalmente consiguió el Goya–, Verónica marcó la historia del cine y TV.

Sus papeles la convirtieron en una de las actrices más populares de España. La última serie que estrenó se llama A muerte está y está disponible en Apple TV. En esta propuesta, Verónica interpreta a una mujer que se encuentra con un viejo amigo al que le diagnosticaron cáncer.

Netflix anunció un último estreno de la actriz.

¿De qué trata esta serie? En noviembre del 2024, Netflix anunció el inicio del rodaje de Ciudad de sombras. Esta es la adaptación de la primera novela de la saga Milo Malart escrita por Aro Sáinz de la Maza, El verdugo de Gaudó. El hallazgo de un cuerpo calcinado en Barcelona es lo que da inicio a esta trama llena de terror.

El caso lleva al inspector Milo Malart, interpretado por Isak Férriz, a regresar a la acción tras la suspensión de otro compañero. A él se suma Rebeca Garrido (Verónica Echegui), y juntos deberán resolver el misterio que oculta algunos oscuros secretos de la ciudad.