Tres curiosidades que no sabías de En el barro, el éxito de Netflix

Hoy no hay quien no esté hablando de 'En el barro', la tira que se estrenó este mes en Netflix y es un éxito.

Con frecuencia, Netflix suma contenido a su extenso catálogo para mejorar la experiencia de sus usuarios y seguir siendo la plataforma de streaming más popular. Así es que, a comienzos de este mes, estrenó En el barro y es un éxito. Es una serie de drama carcelario argentina producida por Underground Producciones y Telemundo Studios.

La producción es un spin-off de El marginal, pero ambientada en una cárcel para mujeres. Se centra en Gladys, la exesposa de Mario Borges, que tras intentar realizar un secuestro fallido cae presa en una cárcel de máxima seguridad para mujeres llamada La Quebrada, donde comenzará a introducirse y comprender el sistema penitenciario.

Está protagonizada por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. Junto a ellas están: Martín Rodríguez, Erika de Sautu Riestra, Silvina Sabater, Camila Peralta como, Carla Pandolfi, Payuca y Tatiana Glikman, entre otros.

