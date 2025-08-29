Tres curiosidades que no sabías de En el barro, el éxito de Netflix
Hoy no hay quien no esté hablando de 'En el barro', la tira que se estrenó este mes en Netflix y es un éxito.
Con frecuencia, Netflix suma contenido a su extenso catálogo para mejorar la experiencia de sus usuarios y seguir siendo la plataforma de streaming más popular. Así es que, a comienzos de este mes, estrenó En el barro y es un éxito. Es una serie de drama carcelario argentina producida por Underground Producciones y Telemundo Studios.
La producción es un spin-off de El marginal, pero ambientada en una cárcel para mujeres. Se centra en Gladys, la exesposa de Mario Borges, que tras intentar realizar un secuestro fallido cae presa en una cárcel de máxima seguridad para mujeres llamada La Quebrada, donde comenzará a introducirse y comprender el sistema penitenciario.
Está protagonizada por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. Junto a ellas están: Martín Rodríguez, Erika de Sautu Riestra, Silvina Sabater, Camila Peralta como, Carla Pandolfi, Payuca y Tatiana Glikman, entre otros.
- La cárcel fue construida desde cero: el penal "La Quebrada" no existe en la realidad. Fue recreado dentro de una antigua fábrica tabacalera en San Martín (Buenos Aires). Muchos creen que es real gracias a los increíbles detalles escenográficos.
- Se filmaron dos temporadas en simultáneo: el rodaje se realizó en un período continuo de dos meses para aprovechar los mismos sets antes de que hubiera demora en darles uso nuevamente.
- Se llevó a cabo una investigación real: para darle mayor verosimilitud a la historia, Sebastián Ortega (creador) y su equipo visitaron cárceles y entrevistaron a internas para recopilar testimonios. Lo que ellos quisieron fue reflejar las dinámicas que hay en el penal como las jerarquías, la violencia y la resistencia.