Sientes mucho cansancio: es hora de hacer una limpieza de cortisol

Una limpieza de cortisol no es mágica ni instantánea. Es un conjunto de hábitos que ayudan al cuerpo a volver a un ritmo más sano. El primer paso es moverse y dejar atrás el cansancio . Nada extremo: caminar, nadar o estirarse con música suave alcanza. El movimiento ayuda a soltar lo que se acumula sin que te des cuenta.

Anula el cansancio y baja el cortisol

También es útil escribir lo que ronda la cabeza. No importa si son pensamientos confusos o ideas repetidas. Sacarlos del cuerpo y pasarlos al papel libera espacio mental. El famoso journaling no es otra cosa que dejar que las palabras limpien lo que no sabés cómo resolver.