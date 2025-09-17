Según la ciencia, este gesto puede hacer que tu gato te quiera más

La amistad con un gato no se impone, se construye. Según la ciencia, hay gestos simples que pueden ayudarte a ganar su confianza y fortalecer el vínculo.

Para que tu gato te quiera, primero hay que entender cómo él elige querer.

El mundo felino es complejo y muchas veces puede resultar indesifrable para los humanos. Sin embargo, un estudio publicado en Scientific Reports, explicó que hay un gesto simple que podemos tener con nuestro gato para fortalecer el vínculo sin necesidad de mediar palabras.

Para poder acercanos a nuestro gato o a uno que acabamos de conocer, debemos implementar el parpadeo lento. Esta señal es tomada por los gatos como un gesto amigable y no amenazante. Los investigadores de la Universidad de Sussex y Portsmouth descubrieron que cuando los humanos cierran los ojos suavemente y los abren despacio frente a un gato, este tiende a responder con el mismo gesto. Es su forma de decir “confío en vos”.

Este pequeño intercambio visual puede marcar la diferencia en la relación con tu mascota. No se trata de acariciar sin permiso ni de invadir su espacio, sino de respetar sus tiempos y dejar que el vínculo crezca desde la confianza.

gatos.jpg El parpadeo lento: el gesto que los gatos interpretan como señal de amistad. Foto: Archivo

Otros gestos que pueden ayudarte a reforzar el vínculo con tu gato Para ganarte la confianza de un gato, lo primero es respetar su espacio. Dejar que se acerque por iniciativa propia, sin invadirlo ni forzarlo, es clave. También es importante evitar miradas fijas o movimientos bruscos, ya que los felinos interpretan esos gestos como amenazas. Una voz suave y tranquila ayuda a transmitir calma y seguridad.