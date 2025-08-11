Se va de Netflix la película de época que está basada en hechos reales y fue aclamada por la crítica

El streaming tiene la historia sobre la vida de una de las figuras más reconocidas en el mundo de la física.

Netflix se despide de una película de época que supo emocionar a todos. Luego de Los Bridgerton o The Crown, las producciones de épocas pasadas dominaron las audiencias mundiales gracias a su mezcla de dramatismo histórico, vestuario perfecto e historias que combinan romance, política y escándalos.

Pero hay otro subgénero que conecta con el público: las biografías cinematográficas sobre figuras importantes. La teoría del todo relata la historia de Stephen Hawking y se va de Netflix España en pocos días. Este recrea un mundo de época con una elegancia extrema y una historia desgarradora.

¿De qué trata esta película? Evitando sensacionalismos, la película apuesta por una historia que muestra belleza en el dolor y documenta, con un poco de ficción, los primeros años de educación académica hasta la consolidación pública de Stephen Hawking. La obra tiene un tono respetuoso y la música acompaña cada escena.

Eddie Redmayne, el actor que da vida a Stephen Hawking, comentó que tras conocer al físico, se encontró con un humor afilado y que respondía con muchas risas. También reveló que pasó meses asistiendo a una clínica de ELA para observar cómo progresaba esta enfermedad en algunos pacientes.