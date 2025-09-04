Receta de salsa de caramelo salada express en solo 3 pasos

La receta de salsa de caramelo salada que te compartimos es fácil de preparar, cremosa y perfecta para darle un toque especial a cualquier postre . Con solo unos pocos ingredientes y unos minutos, podrás lograr un sabor equilibrado entre dulce y salado que hará que tus preparaciones favoritas se vuelvan irresistibles.

La salsa de caramelo salada se ha convertido en un clásico moderno de la repostería, ofreciendo una experiencia de sabor que combina lo dulce del caramelo con un toque justo de sal que realza cada ingrediente. A diferencia del caramelo tradicional, que puede resultar empalagoso, la versión salada logra un equilibrio perfecto, donde la intensidad del azúcar se suaviza y se complementa con la suavidad de la mantequilla y la crema . Esta combinación hace que cada bocado sea más profundo y complejo, generando un contraste que encanta a cualquier paladar.

Preparar esta salsa en casa es más sencillo de lo que parece. Solo se necesita paciencia para caramelizar el azúcar correctamente y mezclarlo con mantequilla y crema para obtener una textura cremosa y brillante. La sal , aunque mínima, es fundamental para resaltar todos los matices del caramelo . Además, la versatilidad de esta salsa permite usarla en postres fríos o calientes, y su almacenamiento en frascos herméticos garantiza que siempre tengas un toque dulce listo para cualquier ocasión especial o momento cotidiano.

La receta de salsa de caramelo salada se popularizó en los Estados Unidos a principios de los 2000, gracias a chefs que buscaban equilibrar dulce y salado.

Paso a paso para que prepares salsa de caramelo salada

En una cacerola de fondo grueso, coloca el azúcar a fuego medio. Revuelve suavemente con una espátula de silicona hasta que el azúcar se derrita por completo y tome un color ámbar profundo. Es importante no remover demasiado para evitar que se cristalice. Y en ese momento, retira la cacerola del fuego y añade la mantequilla cortada en cubos, mezclando rápidamente hasta que se integre por completo. La mezcla burbujeará al contacto, por lo que se debe manipular con cuidado. Incorpora lentamente la crema de leche (nata), sin dejar de remover, para conseguir una textura uniforme y cremosa. Si la salsa burbujea demasiado, mantén la calma: esto es normal. Añade una pizca de sal marina al gusto y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezcla hasta que todos los ingredientes estén perfectamente integrados y la salsa tenga un brillo apetitoso.

Con pocos pasos obtendrás una salsa de caramelo salada irresistible. Existen versiones de esta receta que incluyen especias como canela o vainilla para darle un toque más aromático. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Deja enfriar a temperatura ambiente durante unos minutos antes de transferir a un frasco o recipiente hermético. La salsa espesará un poco al enfriarse, pero mantendrá su textura suave y manejable.

La salsa de caramelo salada es una preparación versátil y deliciosa que puede transformar cualquier postre sencillo en una experiencia gourmet. Su equilibrio entre lo dulce y lo salado permite resaltar sabores y texturas, haciendo que incluso un postre básico se sienta especial. Además, al ser casera, puedes controlar la intensidad del dulzor y la sal, adaptándola a tus gustos o a los de tus invitados. Guardada en un frasco hermético, esta salsa se conserva por varios días en la nevera, lista para usar en cualquier momento, ya sea sobre helados, tortas, panqueques, frutas o incluso como acompañamiento de bebidas calientes como café o chocolate. Prepararla en casa no solo es gratificante por el resultado final, sino también por el aroma que llena la cocina durante su elaboración, creando un ambiente acogedor y tentador. Así, esta receta de salsa de caramelo salada se convierte en un recurso indispensable para quienes degustan postres con un toque especial y refinado. ¡Y a disfrutar!