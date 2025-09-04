Receta de mermelada de ciruela light: deliciosa, dulce y saludable
Receta de mermelada de ciruela light: disfruta un dulce saludable y natural, perfecto para desayunos y meriendas sin culpa.
La receta de mermelada de ciruela light es ideal para quienes buscan disfrutar del sabor natural de la fruta sin añadir azúcar refinada. Este tipo de mermelada conserva la dulzura y aroma característicos de la ciruela, al tiempo que reduce calorías, convirtiéndola en una opción saludable y deliciosa para el desayuno, la merienda o incluso como acompañamiento de postres.
Prepararla en casa es sencillo y permite controlar la textura, el dulzor y la intensidad del sabor, logrando un producto totalmente natural y libre de conservantes. Además, es versátil y admite variaciones según tus gustos: se puede agregar un toque de canela, vainilla o incluso limón para equilibrar la acidez de la fruta.
Te Podría Interesar
Las ciruelas son frutas ricas en vitaminas y minerales, con un sabor naturalmente dulce y ligeramente ácido que se intensifica al cocinarse. En la versión light, se utilizan endulzantes naturales o reducciones de azúcar, que aportan dulzor sin afectar significativamente las calorías. Puedes ajustar la consistencia, logrando una mermelada más espesa para untar o más ligera para acompañar yogures y postres. Preparar mermelada de ciruela light en casa no solo es una forma de disfrutar un alimento nutritivo y fresco, sino también de experimentar con sabores y texturas, personalizando cada lote a tus preferencias y las de tu familia.
Este proceso de preparación es muy accesible, incluso para quienes no tienen experiencia en repostería. Con pasos claros y simples, obtendrás una mermelada de ciruela light que mantiene el sabor natural de la fruta, con un color vibrante y un aroma irresistible. Además, se conserva en frascos herméticos, permitiéndote disfrutarla durante varias semanas sin que pierda calidad ni sabor.
Ingredientes
Ciruelas maduras 1 kg, endulzante natural al gusto (stevia, eritritol o similar) 100 g, jugo de limón 1 unidad, canela en polvo ½ cucharadita (opcional), agua 100 ml, vainilla 1 cucharadita (opcional).
Paso a paso para que prepares mermelada de ciruela light
- Lava bien las ciruelas, retira los huesos y córtalas en trozos pequeños. Esto facilita la cocción y la extracción de jugos naturales.
- Coloca las ciruelas en una cacerola mediana. Añade el agua, el jugo de limón y, si deseas, la canela o la vainilla. Mezcla suavemente para combinar todos los ingredientes.
- Calienta la cacerola a fuego medio y deja que la mezcla comience a hervir suavemente, removiendo ocasionalmente para evitar que se pegue.
- Cuando las ciruelas estén blandas y hayan soltado su jugo, utiliza un pisa puré o una licuadora de mano para triturarlas hasta obtener la textura deseada, más rústica o completamente lisa.
- Incorpora el endulzante natural al gusto y mezcla bien. Prueba la mermelada y ajusta la dulzura según tus preferencias, teniendo en cuenta que el calor puede intensificar el sabor dulce.
- Mantén la mezcla a fuego medio-bajo, removiendo constantemente hasta alcanzar la consistencia deseada. Para una mermelada más espesa, cocina unos minutos adicionales, evitando que se queme.
- Mientras la mermelada se cocina, esteriliza frascos de vidrio y tapas en agua hirviendo durante 10 minutos para asegurar su conservación.
- Vierte la mermelada caliente en los frascos esterilizados, dejando un pequeño espacio libre en la parte superior. Cierra bien y voltea los frascos durante unos minutos para crear vacío y sellar.
- Permite que los frascos se enfríen a temperatura ambiente. Una vez fríos, almacénalos en la nevera para conservar la frescura y el sabor natural.
De la cocina a tu mesa
La mermelada de ciruela light se puede untar en tostadas, acompañar yogures, postres o incluso usar como relleno en repostería.
La mermelada de ciruela light es un ejemplo de cómo saborear un dulce natural sin comprometer la salud. Conserva el sabor y aroma característicos de la ciruela, ofreciendo un resultado suave, aromático y versátil. Su preparación casera permite controlar el nivel de dulzura, la textura y los ingredientes, evitando azúcares refinados y aditivos innecesarios. Además, es perfecta para quienes buscan alternativas ligeras sin renunciar al placer de un buen desayuno o merienda. La mermelada de ciruela light también es ideal para regalar, ya que se conserva bien en frascos herméticos y se puede personalizar con especias o aromas adicionales. ¡Y a disfrutar!