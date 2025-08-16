Receta de flan 100% casero, delicioso ¡sin complicaciones!
Receta de flan casero con textura suave y sabor clásico, ideal para preparar en casa con pocos ingredientes y sorprender a todos con un postre perfecto.
Esta receta de flan casero es una de las más tradicionales y queridas en todo el mundo. Su textura suave, su sabor delicado a vainilla y su irresistible caramelo lo convierten en un postre infaltable. Ideal para preparar con pocos ingredientes y disfrutar en cualquier ocasión.
El flan es un postre universal, sencillo y elegante, que ha sabido mantenerse vigente a través del tiempo. Esta preparación de flan casero destaca por su simplicidad y por la calidad del resultado: una textura firme pero cremosa, un sabor equilibrado, y una presentación que siempre luce bien en la mesa.
El flan tiene raíces antiguas que se remontan al Imperio Romano, aunque su versión moderna, con caramelo y sabor a vainilla, es un legado de la cocina europea. Lo mejor de esta preparación es que no requiere batidoras ni utensilios especiales. Solo necesitas huevos, leche, azúcar y un poco de paciencia para lograr ese flan dorado y tentador que tanto gusta.
Es un postre perfecto para reuniones, celebraciones o simplemente para endulzar una comida familiar. Puedes servirlo solo o acompañado de crema batida (nata), frutas frescas o dulce de leche, según el gusto de cada quien. A continuación, te presentamos el paso a paso detallado para lograr un flan perfecto, aún si nunca lo has preparado antes.
Ingredientes
Azúcar 200 g, agua 2 cucharadas (para el caramelo), huevos 5, leche 1 litro, azúcar 150 g (para la mezcla), esencia de vainilla 1 cucharadita.
Desarrollo paso a paso para que prepares flan con caramelo
- El primer paso de esta receta de flan es preparar el caramelo que cubrirá el molde. Coloca los 200 gramos de azúcar en una cacerola pequeña, añade las dos cucharadas de agua y calienta a fuego medio. No remuevas la mezcla con cuchara; simplemente gira la cacerola suavemente para que el azúcar se derrita de manera uniforme.
- Cuando el azúcar tome un color dorado ámbar, retira del fuego de inmediato para evitar que se queme. Vierte el caramelo caliente con cuidado en el fondo de un molde grande o en moldes individuales, girándolos para cubrir las paredes ligeramente. Deja enfriar y solidificar mientras preparas el flan.
- En un recipiente grande, casca los huevos y bátelos suavemente con un tenedor o batidor manual, sin generar demasiada espuma. Agrega el azúcar y mezcla hasta integrar por completo. A continuación, incorpora la leche poco a poco mientras sigues batiendo, y por último añade la esencia de vainilla.
- La clave para un buen flan es mezclar bien sin batir en exceso. Si prefieres una textura más lisa, puedes colar la mezcla antes de verterla en el molde caramelizado. Esto elimina posibles burbujas o restos de clara que puedan afectar el resultado final.
- Precalienta el horno a 160°C (320°F). Coloca el molde con la mezcla en una fuente más grande con agua caliente para cocinar a baño María. El nivel del agua debe llegar hasta la mitad del molde.
- Lleva al horno y cocina durante aproximadamente 60 a 75 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, éste salga limpio. El tiempo puede variar según el tamaño y tipo de molde. Durante la cocción, evita abrir el horno innecesariamente para no interrumpir el proceso de coagulación.
- Una vez cocido, retira el flan del horno con cuidado y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego, lleva a la nevera por al menos 4 horas, preferentemente toda la noche, para que tome buena consistencia.
- Para desmoldar, pasa un cuchillo por los bordes y colócalo en agua caliente brevemente para aflojar el caramelo.
- Luego, invierte el flan sobre una fuente amplia y retira el molde con suavidad. El caramelo líquido caerá sobre el flan, formando una cobertura brillante y tentadora.
De la cocina a tu mesa
La receta de flan casero es un ejemplo perfecto de cómo con pocos ingredientes y una preparación sencilla se puede lograr un postre de gran calidad. Su textura suave, su sabor delicado y el toque de caramelo lo hacen ideal para cualquier ocasión.
Además, admite múltiples variaciones: puedes aromatizar con ralladura de limón o naranja, usar leche condensada para una versión más dulce o probar alternativas vegetales como leche de coco o almendra para opciones sin lactosa. ¡Y a disfrutar!