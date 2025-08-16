Receta de flan 100% casero, delicioso ¡sin complicaciones!

Receta de flan casero con textura suave y sabor clásico, ideal para preparar en casa con pocos ingredientes y sorprender a todos con un postre perfecto.

Esta receta de flan casero es una de las más tradicionales y queridas en todo el mundo. Su textura suave, su sabor delicado a vainilla y su irresistible caramelo lo convierten en un postre infaltable. Ideal para preparar con pocos ingredientes y disfrutar en cualquier ocasión.

El flan es un postre universal, sencillo y elegante, que ha sabido mantenerse vigente a través del tiempo. Esta preparación de flan casero destaca por su simplicidad y por la calidad del resultado: una textura firme pero cremosa, un sabor equilibrado, y una presentación que siempre luce bien en la mesa.

El flan tiene raíces antiguas que se remontan al Imperio Romano, aunque su versión moderna, con caramelo y sabor a vainilla, es un legado de la cocina europea. Lo mejor de esta preparación es que no requiere batidoras ni utensilios especiales. Solo necesitas huevos, leche, azúcar y un poco de paciencia para lograr ese flan dorado y tentador que tanto gusta.

Es un postre perfecto para reuniones, celebraciones o simplemente para endulzar una comida familiar. Puedes servirlo solo o acompañado de crema batida (nata), frutas frescas o dulce de leche, según el gusto de cada quien. A continuación, te presentamos el paso a paso detallado para lograr un flan perfecto, aún si nunca lo has preparado antes.

Uno de los postres más pedidos es el flan. La receta de flan tiene orígenes en la antigua Roma, este postre se preparaba con miel en lugar de caramelo. Shutterstock