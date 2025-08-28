Qué son los sueños vívidos y cuál es su significado

Hay sueños que parecen muy reales y las personas no entienden su significado. Ocurren generalmente cerca de la hora de despertar.

Los sueños son una manifestación del subconsciente que durante la noche intenta transmitir un mensaje. A veces no se entiende el significado o en ocasiones también cuesta recordar lo que sucedió en el mundo onírico. Lo importante es poder analizarlos.

Sueños vívidos En ocasiones algunas personas experimentan en el mundo onírico sueños que parecen muy realistas y por eso también los recuerdan al otro día. Esos son los sueños que se conocen como sueños vívidos.

Este tipo de sueños generalmente se producen al final de la noche casi al despertar en la frontera de la vigilia. Es por eso que se los llama sueños vívidos matinales. Al dormir las ondas cerebrales experimentan cambios que alejan o aproximan a la vigilia. Esos ciclos son las fases del sueño y varían según el momento del descanso en que estamos. La fase REM es el último estadio cuando se producen los sueños más intensos.

En esta nota te contamos los populares significados sobre soñar con una expareja Foto: Archivo Los sueños tiene un significado propio.

Los factores como estrés por ejemplo pueden ayudar a producir este tipo de sueños. También hay otros detonantes como la interrupción del sueño, las condiciones médicas con enfermedades como narcolepsia, insomnio y la esquizofrenia. El consumo de antidepresivos también puede ocasionarlos. También se producen por el abuso de sustancias.