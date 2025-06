Por qué Jeff Bezos cambió el lugar de su boda en Venecia: las protestas se intensificaron

Jeff Bezos soñaba con una boda de película. Venecia sería el escenario de tres días de celebración, lujo extremo, y nombres famosos viajando en jets privados. Pero los planes no salieron como esperaba. Las protestas locales lo empujaron a cambiar la ubicación de su evento, y el giro causó ruido en toda Europa.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvg8ex1jk8zo Jeff Bezos se casará con la presentadora de televisión Lauren Sánchez. Reuters

Las protestas no tardaron en organizarse. El grupo “No space for Bezos” movilizó a decenas de activistas, que rechazaron el evento y convocaron un bloqueo alrededor del sitio elegido. Su mensaje era claro: no quieren a Jeff Bezos en sus canales, ni como turista estrella, ni como símbolo del exceso. “¡Ganamos! La protesta logró arruinar los planes de Bezos y los juegos de palacio del alcalde Brugnaro”, señaló el grupo. “Se vieron obligados a huir y refugiarse en la Tese 91 del Arsenale. Ni siquiera los dos yates de Bezos, Koru y Abeona, llegarán a Venecia”.