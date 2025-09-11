Netflix estrena un thriller dramático policial que te dejará atónito en el sofá

El próximo 18 de septiembre Netflix estrenará un thriller dramático policial impactante. Black Rabbit promete impactar a la audiencia con unos actores de lujo que participan de la serie . En poco tiempo los suscriptores quedarán atrapados con esta historia.

“El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming .

La serie muestra la historia del dueño de un restaurante , que es interpretado por Jude Law. En un momento se verá forzado a regresar al oscuro mundo criminal de Nueva York. Esto ocurre porque su hermano problemático, interpretado por Jason Bateman, volverá a la ciudad con muchos problemas.

La serie , que estrena Netflix, fue creada por Zach Baylin y Kate Susman.

De alguna manera, la trama principal de la serie es una exploración de la lealtad familiar y cómo se pone a prueba cuando los hermanos tienen que enfrentarse a las consecuencias del pasado.

Los dos con sus vidas amenazadas tienen que tomar decisiones difíciles que pondrán en peligro todo lo que han construido. La serie promete intensidad, tensión, ambición y traición y la lucha por sobrevivir.