Netflix estrena un thriller dramático policial que te dejará atónito en el sofá
La serie promete cautivar a toda la audiencia. El estreno de Netflix está previsto para el 18 de septiembre.
El próximo 18 de septiembre Netflix estrenará un thriller dramático policial impactante. Black Rabbit promete impactar a la audiencia con unos actores de lujo que participan de la serie. En poco tiempo los suscriptores quedarán atrapados con esta historia.
Netflix: de qué se trata
“El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming.
La serie muestra la historia del dueño de un restaurante, que es interpretado por Jude Law. En un momento se verá forzado a regresar al oscuro mundo criminal de Nueva York. Esto ocurre porque su hermano problemático, interpretado por Jason Bateman, volverá a la ciudad con muchos problemas.
La serie, que estrena Netflix, fue creada por Zach Baylin y Kate Susman.
De alguna manera, la trama principal de la serie es una exploración de la lealtad familiar y cómo se pone a prueba cuando los hermanos tienen que enfrentarse a las consecuencias del pasado.
Los dos con sus vidas amenazadas tienen que tomar decisiones difíciles que pondrán en peligro todo lo que han construido. La serie promete intensidad, tensión, ambición y traición y la lucha por sobrevivir.