Mascotas: por qué no se deben sacar las garrapatas de tu perro con las manos

Las garrapatas son parásitos peligrosos que transmiten enfermedades. Especialistas advierten cómo cuidar a las mascotas y a la vez, a sus dueños.

Cómo quitar garrapatas de nuestras mascotas sin que sea un riesgo. Foto: Shutterstock

Los días comienzan a alternarse entre fríos y cálidos y, con este cambio de temperatura, reaparecen las garrapatas. Estos parásitos externos representan una gran amenaza para las mascotas y es importante saber cómo actuar cuando se detecta una en el cuerpo del animal.

Si bien una de las primeras reacciones puede ser quitar la garrapata con la mano por considerarlo una solución rápida, los especialistas desaconsejan hacerlo de esta manera. Al intentar arrancarlas sin herramientas adecuadas, parte del cuerpo del parásito puede quedar incrustado en la piel del perro, lo que provoca infecciones o reacciones inflamatorias.

Debemos intentar no manipular las garrapatas con las manos debido a que son transmisoras de diversas enfermedades. Riesgos de manipular garrapatas sin protección Además de dañar la piel del animal, manipular garrapatas con las manos implica un riesgo para la persona. Estos parásitos pueden transmitir diversas enfermedades y virus tanto por su mordida como por el simple contacto. Por ello, se recomienda evitar el contacto directo y siempre utilizar herramientas adecuadas.

Cómo quitar una garrapata La forma más segura de retirar una garrapata es con pinzas especiales y guantes, desinfectando la zona afectada después de la extracción. También es aconsejable acudir al veterinario para revisar al perro y aplicar tratamientos preventivos que eviten nuevas infestaciones. Existen pipetas, collares antipulgas y otros métodos eficaces de protección.