Mascotas: por qué no se deben sacar las garrapatas de tu perro con las manos
Las garrapatas son parásitos peligrosos que transmiten enfermedades. Especialistas advierten cómo cuidar a las mascotas y a la vez, a sus dueños.
Los días comienzan a alternarse entre fríos y cálidos y, con este cambio de temperatura, reaparecen las garrapatas. Estos parásitos externos representan una gran amenaza para las mascotas y es importante saber cómo actuar cuando se detecta una en el cuerpo del animal.
Si bien una de las primeras reacciones puede ser quitar la garrapata con la mano por considerarlo una solución rápida, los especialistas desaconsejan hacerlo de esta manera. Al intentar arrancarlas sin herramientas adecuadas, parte del cuerpo del parásito puede quedar incrustado en la piel del perro, lo que provoca infecciones o reacciones inflamatorias.
Riesgos de manipular garrapatas sin protección
Además de dañar la piel del animal, manipular garrapatas con las manos implica un riesgo para la persona. Estos parásitos pueden transmitir diversas enfermedades y virus tanto por su mordida como por el simple contacto. Por ello, se recomienda evitar el contacto directo y siempre utilizar herramientas adecuadas.
Cómo quitar una garrapata
La forma más segura de retirar una garrapata es con pinzas especiales y guantes, desinfectando la zona afectada después de la extracción. También es aconsejable acudir al veterinario para revisar al perro y aplicar tratamientos preventivos que eviten nuevas infestaciones. Existen pipetas, collares antipulgas y otros métodos eficaces de protección.
Cuidar a las mascotas implica adoptar medidas responsables frente a parásitos que afectan su bienestar y que además pueden comprometer la salud de toda la familia. La prevención y el tratamiento adecuado son claves para mantener a los animales protegidos durante todo el año.