Mascota: dónde debe ubicarse el arenero del gato, según expertos

Estas recomendaciones pueden ayudarte a una mejor convivencia con tu mascota. Cómo hacer para que el gato se sienta más cómodo.

Tener un nuevo miembro en el hogar, como una mascota, requiere que pensemos hasta en los mínimos detalles para que todo se desarrolle con naturalidad y sin conflictos. En el caso de tener un gato, debemos considerar incluso dónde colocar sus artículos, ya que estos pequeños felinos suelen ser muy particulares con sus gustos.

En el caso de la caja de arena, donde el gato hace sus necesidades, es necesario ubicarla en un lugar que no sea de paso o muy concurrido, pero tampoco en espacios alejados como el patio. Si bien el gato necesita privacidad, al igual que los humanos, ponerla demasiado lejos puede ser contraproducente.

Además, muchos expertos recomiendan que la caja de arena esté lejos de donde el gato come y bebe agua. También aconsejan que se ubique en un lugar iluminado, ya que el animal prefiere ver qué hay a su alrededor para sentirse más seguro.

Entre los aspectos clave para acostumbrar a nuestra mascota a usar siempre el arenero está la limpieza. Los gatos son animales muy higiénicos y, si no está limpio, pueden negarse a utilizarlo. Este hábito no solo beneficia al felino, sino que también ayuda a mantener alejados los malos olores del hogar.