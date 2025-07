Más allá del frío: la razón emocional detrás de dormir con medias, según la psicología

Un hábito que también habla de autocuidado

Dormir con medias también está vinculado al autocuidado consciente. No como una moda o una tendencia, sino como una forma de atender las propias necesidades sin culpa. Es una acción simple, pero que transmite un mensaje claro: me escucho, me anticipo a lo que puede incomodarme y hago algo para sentirme mejor. En lugar de esperar a despertarme por el frío, me preparo antes. En lugar de bancarme la incomodidad, la evito. Y eso, aunque parezca mínimo, es una forma de madurez emocional.