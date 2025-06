¿Es recomendable dormir con medias en invierno? Esto dice la ciencia

¿Qué medias recomiendan?

Sin embargo, no todas las medias son iguales. Los especialistas recomiendan optar por medias de algodón, lana o materiales naturales, que permitan una buena ventilación y no aprieten el tobillo ni interfieran con la circulación. Evitar los materiales sintéticos o demasiado ajustados es fundamental para no generar incomodidad ni aumentar la sudoración. También aclaran que las medias de compresión no deben usarse mientras de la persona está durmiendo.

En cuanto a las personas que suelen tener calor durante la noche o transpiran en exceso, dormir con medias podría resultar contraproducente. En esos casos, se aconseja calentar los pies previamente, por ejemplo, con una bolsa de agua caliente, y retirarlas antes de acostarse.