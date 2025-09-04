Los dos secretos de limpieza que nadie revela y que te cambiarán el día
Es posible realizar una limpieza profunda sin gastar dinero usando ingredientes como bicarbonato de sodio y vinagre.
Las personas que se dedican a la limpieza conocen trucos especiales para ayudar a que el día a día sea más sencillo y a que las cosas perduren limpias por más tiempo. Se trata de consejos caseros y muy económicos.
Trucos de limpieza
Uno de los consejos de limpieza es para remover el sarro y las manchas de la cerámica. Además, este truco sirve para limpiar las juntas de las baldosas y también para quitar el sarro del inodoro y las molestas manchas amarillas.
Te Podría Interesar
Para esta limpieza se necesitará detergente, pasta dental, bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Se coloca una cucharada de cada ingrediente en un recipiente hasta que se forme una pasta homogénea. Luego se aplica sobre las manchas y sobre el sarro, se deja actuar media hora y se frota con un cepillo para retirar la suciedad. Luego pasar un paño con agua tibia.
En tanto, existe un truco que usan los restaurantes cinco estrellas para tener los cubiertos impecables por más tiempo. Con esta limpieza volverán a tener el brillo original que con el uso y el paso del tiempo se va perdiendo.
En este caso se coloca agua en una olla, unas bolitas de papel de aluminio, vinagre y bicarbonato de sodio. Luego se introducen los cubiertos y se deja hervir por lo menos unos quince minutos. Retirar con cuidado y pulir con un paño seco. Los cubiertos parecerán recién comprados.