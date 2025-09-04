Los dos secretos de limpieza que nadie revela y que te cambiarán el día

Es posible realizar una limpieza profunda sin gastar dinero usando ingredientes como bicarbonato de sodio y vinagre.

Las personas que se dedican a la limpieza conocen trucos especiales para ayudar a que el día a día sea más sencillo y a que las cosas perduren limpias por más tiempo. Se trata de consejos caseros y muy económicos.

Trucos de limpieza Uno de los consejos de limpieza es para remover el sarro y las manchas de la cerámica. Además, este truco sirve para limpiar las juntas de las baldosas y también para quitar el sarro del inodoro y las molestas manchas amarillas.

Para esta limpieza se necesitará detergente, pasta dental, bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Se coloca una cucharada de cada ingrediente en un recipiente hasta que se forme una pasta homogénea. Luego se aplica sobre las manchas y sobre el sarro, se deja actuar media hora y se frota con un cepillo para retirar la suciedad. Luego pasar un paño con agua tibia.

Con este tip de limpieza las juntas de la casa quedarán como nuevas Foto: Shutterstock Con este tip de limpieza las juntas de la casa quedarán como nuevas Foto: Shutterstock

En tanto, existe un truco que usan los restaurantes cinco estrellas para tener los cubiertos impecables por más tiempo. Con esta limpieza volverán a tener el brillo original que con el uso y el paso del tiempo se va perdiendo.