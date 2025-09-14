Lo que tus alergias intentan decirte sobre tu vida emocional sin palabras

El cuerpo no miente: siempre encuentra la manera de pedir que lo escuches. Las alergias son una señal.

Las alergias expresan lo que muchas veces no decimos y nos muestran que el cuerpo y las emociones van juntas. No siempre son solo reacciones físicas sin explicación, también pueden ser un aviso interno. Cada síntoma trae un mensaje oculto que apunta a conflictos personales no resueltos de tu vida que necesitan salir a la superficie para ser atendidos.

Las alergias son una señal Un ejemplo claro es la alergia al polen, relacionada con la sensación de estar invadido por demasiados estímulos o la falta de espacio personal. El cuerpo reacciona como si dijera “necesito calma”. Algo parecido sucede con las alergias alimentarias, donde el rechazo físico puede reflejar dificultad para aceptar, poner límites o sentirse nutrido en lo emocional.

Las alergias a ciertos alimentos se han asociado a distintos estados internos. El gluten se relaciona con problemas para establecer límites, los lácteos con la dificultad de nutrirse a uno mismo, los mariscos con temas ligados a maternidad o feminidad, y los cacahuetes con miedo a asumir riesgos. No es casual que el cuerpo hable en cada reacción.

El eczema, por ejemplo, suele aparecer en personas con emociones intensas guardadas durante mucho tiempo. La piel se inflama como si gritara aquello que no logra expresarse en palabras. El sol y el calor, cuando generan alergia, pueden estar conectados con el miedo a brillar o llamar la atención, algo que también se vive a nivel emocional.