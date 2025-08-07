Lo que se reveló de El diablo viste a la moda 2 sin tráiler
La expectativa es enorme. Y aunque falte un año para ver El diablo viste a la moda 2, muchos sienten que ya vieron demasiado. Los looks son increíbles
Todavía no hay tráiler ni fecha oficial confirmada, pero las imágenes del rodaje están por todos lados. Cada foto que aparece genera teorías. La segunda parte de El diablo viste a la moda ni siquiera terminó de filmarse, pero hace que crezca el misterio.
El diablo viste a la moda 2 viene con todo
Las redes no perdonan. Basta que alguien saque el celular en el momento justo para que todo el mundo hable del nuevo vestido de Andy Sachs o de una escena romántica inesperada. Anne Hathaway fue vista caminando por Nueva York con un look tan impactante que muchos lo consideran un spoiler.
El nuevo interés amoroso de Andy ya tiene rostro. Se trata de Patrick Brammall, actor australiano conocido por la serie Colin From Accounts. La escena que se viralizó muestra un encuentro nocturno entre ambos, lo que confirmó lo que muchos sospechaban: Nate quedó en el pasado.
Lo curioso es que algunos fans no están contentos con tanto adelanto. Si bien ver los looks es tentador, hay quienes sienten que se está perdiendo la sorpresa. La moda es parte central de la saga, pero esta vez está opacando la historia. Cada imagen filtrada parece una escena menos para disfrutar en el cine.
Mientras tanto, ya hay comparaciones entre los vestidos de la nueva película y los de la original. También teorías sobre el regreso de Miranda Priestly, aunque nada ha sido confirmado. Incluso hay quienes creen que la filtración es parte de la estrategia publicitaria.