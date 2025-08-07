Lo que se reveló de El diablo viste a la moda 2 sin tráiler

La expectativa es enorme. Y aunque falte un año para ver El diablo viste a la moda 2, muchos sienten que ya vieron demasiado. Los looks son increíbles

Todavía no hay tráiler ni fecha oficial confirmada, pero las imágenes del rodaje están por todos lados. Cada foto que aparece genera teorías. La segunda parte de El diablo viste a la moda ni siquiera terminó de filmarse, pero hace que crezca el misterio.

el diablo Nuevas imágenes de El diablo viste a la moda 2. El nuevo interés amoroso de Andy ya tiene rostro. Se trata de Patrick Brammall, actor australiano conocido por la serie Colin From Accounts. La escena que se viralizó muestra un encuentro nocturno entre ambos, lo que confirmó lo que muchos sospechaban: Nate quedó en el pasado.

Continúa La Grabación De 'El Diablo Viste De Prada 2' Por Las Calles De Nueva York Dejándonos Im Lo curioso es que algunos fans no están contentos con tanto adelanto. Si bien ver los looks es tentador, hay quienes sienten que se está perdiendo la sorpresa. La moda es parte central de la saga, pero esta vez está opacando la historia. Cada imagen filtrada parece una escena menos para disfrutar en el cine.