Esta película bélica en Netflix impacta y plantea un futuro no tan lejano

Esta película de Netflix está narrada desde los ojos de quienes viven del conflicto. Reporteros que arriesgan todo por una primicia.

Al principio, parece otra historia sobre un conflicto armado. Pero a medida que avanza esta película de Netflix, se vuelve inquietante. Es Estados Unidos partido en dos, con reporteros tratando de entender una guerra que sucede en su propia tierra. Y eso, desde el comienzo, incomoda.

Una película que vale la pena La película no explica qué provocó la ruptura. Solo muestra el caos. Tres periodistas van rumbo a Washington para capturar el momento en que el gobierno cae. Los acompaña una joven que busca hacerse un nombre. En ese viaje, cruzan un país descompuesto, dividido y peligroso. El camino se vuelve más tenso a cada paso.

netflix Una película emocionante. El peligro no siempre viene de los bandos enfrentados, sino del propio entorno. Todo parece fuera de control. Como si nadie entendiera bien qué pasó, pero todos cargaran un arma por si acaso.

Los protagonistas están acostumbrados a cubrir guerras en otras latitudes. Esta vez, no hay distancia. Los escenarios conocidos son ahora trincheras. Aun así, lo importante para ellos sigue siendo la imagen perfecta. No importan los muertos ni las heridas, sino la foto ganadora. Eso duele más que las explosiones. Hay escenas que parecen sacadas de noticieros reales. No hay héroes, no hay gloria. Solo gente atrapada en algo que nadie puede detener.