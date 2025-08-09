Receta casera de medialunas con Nutella para sorprender en casa

Receta de medialunas rellenas de Nutella irresistibles, esponjosas y dulces. Perfectas para un desayuno especial o una merienda que conquista a todos.

Si estás buscando una delicia casera y perfecta para un desayuno especial o una merienda distinta, esta receta de medialunas rellenas de Nutella es ideal. La suavidad de la masa combinada con el relleno cremoso de avellanas y chocolate crea un bocado irresistible que encanta tanto a grandes como a chicos.

Las medialunas rellenas de Nutella es una combinación perfecta entre una masa suave, ligeramente dulce y hojaldrada, y un interior cremoso que se funde con cada mordida. Aunque pueda parecer compleja, es completamente accesible para preparar en casa con ingredientes sencillos y un poco de paciencia. Las medialunas se pueden preparar con anticipación, rellenar antes o después del horneado, y conservar muy bien por algunos días. También es una opción ideal para celebraciones, desayunos en familia o simplemente para darte un gusto. Lo mejor es que puedes adaptar el tamaño de las medialunas, agregar coberturas como azúcar glass o incluso decorarlas con hilos de chocolate. El resultado es una delicia esponjosa y aromática, con un centro de Nutella que se convierte en el verdadero protagonista de esta preparación casera, fácil y espectacular.

Una delicia para acompañar tu infusión preferida. La receta de medialunas rellenas de Nutella combina una tradición europea con un toque moderno irresistible. Shutterstock Ingredientes 500 gramos de harina 0000, 100 gramos de azúcar, 10 gramos de sal, 25 gramos de levadura fresca (o 7 gramos de levadura seca), 200 ml de leche tibia, 2 huevos, 100 gramos de manteca blanda, 1 cucharadita de esencia de vainilla, Nutella cantidad necesaria para el relleno, 1 huevo batido para pintar, azúcar glass (opcional).

Prepara paso a paso estas medialunas rellenas con Nutella En un recipiente pequeño, coloca la leche tibia (no caliente) junto con una cucharadita de azúcar y la levadura desmenuzada. Mezcla bien y deja reposar 10 minutos hasta que se forme espuma en la superficie. Esto indica que la levadura está activa. En un bol grande, coloca la harina, el resto del azúcar, la sal y mezcla ligeramente. Haz un hueco en el centro y agrega la levadura activada, los huevos y la esencia de vainilla. Comienza a integrar los ingredientes con una cuchara o espátula, y luego con las manos hasta formar una masa homogénea. Amasa durante 10 minutos hasta que esté suave y elástica. Una vez que la masa esté armada, incorpora la manteca blanda poco a poco. Puede parecer que se desarma, pero sigue amasando hasta que la manteca se integre por completo. El resultado será una masa lisa, brillante y muy suave. Forma un bollo, colócalo en un bol ligeramente aceitado, cúbrelo con un paño y deja levar por 1 hora, o hasta que doble su volumen. Una vez que la masa haya levado, colócala sobre una superficie limpia y ligeramente enharinada. Estírala con un palo de amasar en forma de círculo, de aproximadamente medio centímetro de espesor. Con un cuchillo o cortador de pizza, divide el círculo en triángulos (como si fueran porciones de pizza). Coloca una pequeña porción de Nutella (una cucharadita colmada) en la base de cada triángulo. Luego enrolla cada uno desde la base hacia la punta, dándoles forma de medialuna. Si lo prefieres, puedes hornearlas sin relleno y colocar la Nutella con manga después de hornear. Acomoda las medialunas sobre una bandeja con papel manteca o ligeramente engrasada, dejando espacio entre ellas para que leven. Cubre las medialunas con un paño limpio y deja que leven nuevamente durante 30 a 45 minutos, hasta que estén bien infladas. Precalienta el horno a 180°C (350°F). Pinta las medialunas con huevo batido para que tomen color dorado. Lleva al horno y cocina entre 15 y 20 minutos, o hasta que estén doradas y cocidas. Evita que se sequen demasiado para que mantengan su textura esponjosa. Si no las rellenaste antes, puedes dejar enfriar las medialunas y luego, con ayuda de una manga pastelera con pico fino, inyectar la Nutella desde un extremo o desde el centro.

Prepara en tu cocina estas deliciosas medialunas rellenas de Nutella. Aunque parece sofisticada, la receta de medialunas rellenas de Nutella puede hacerse fácilmente en casa con ingredientes básicos. Shutterstock De la cocina a tu mesa Una vez frías, puedes espolvorear las medialunas con azúcar glass o decorarlas con hilos de Nutella derretida por encima. Servilas solas o acompañadas de un café con leche, té o chocolate caliente.