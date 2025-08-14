Limpieza: los trucos infalibles para dejar sábanas y toallas impecables
Es posible realizar una limpieza profunda usando de manera correcta la lavadora. Vinagre y bicarbonato de sodio son la clave del éxito.
Para realizar una correcta limpieza de toallas, sábanas y almohadas existen unos trucos caseros para usar la lavadora de manera que el resultado sea efectivo. Es cuestión de tener unos pocos ingredientes y seguir el paso a paso por completo.
Limpieza en la lavadora
Para la limpieza de las sábanas hay que añadir media taza de bicarbonato de sodio, detergente, perlas de olor y vinagre en lugar de suavizante. Después programar un lavado a 60 grados con prelavado.
En tanto, para la ropa oscura es necesario colocarla del revés antes de comenzar con la limpieza. Se añade una cucharada de sal, detergente, perlas de olor y vinagre. Se aconseja lavar en frío.
Por otra parte, para eliminar manchas amarillas de la almohada se aconseja añadir media taza de agua oxigenada, media taza de bicarbonato de sodio y detergente. Luego se usa un programa delicado a 40 grados. Se recomienda tender en horizontal.
Por último, para la limpieza de las toallas se coloca una taza de percarbonato de sodio, una de detergente y vinagre. Se añaden pelotas para que no se apelmacen.
Hay que tener en cuenta que es importante que el tambor de la lavadora debe estar limpio por eso se colocan dos rodajas de limón con pasta dental y se programa con agua caliente para mejores resultados. Con esto se eliminarán los malos olores.