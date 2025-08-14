Limpieza: los trucos infalibles para dejar sábanas y toallas impecables

Es posible realizar una limpieza profunda usando de manera correcta la lavadora. Vinagre y bicarbonato de sodio son la clave del éxito.

Para realizar una correcta limpieza de toallas, sábanas y almohadas existen unos trucos caseros para usar la lavadora de manera que el resultado sea efectivo. Es cuestión de tener unos pocos ingredientes y seguir el paso a paso por completo.

Limpieza en la lavadora Para la limpieza de las sábanas hay que añadir media taza de bicarbonato de sodio, detergente, perlas de olor y vinagre en lugar de suavizante. Después programar un lavado a 60 grados con prelavado.

Tus toallas recuperarán la frescura. Foto: Archivo En tanto, para la ropa oscura es necesario colocarla del revés antes de comenzar con la limpieza. Se añade una cucharada de sal, detergente, perlas de olor y vinagre. Se aconseja lavar en frío.

Por otra parte, para eliminar manchas amarillas de la almohada se aconseja añadir media taza de agua oxigenada, media taza de bicarbonato de sodio y detergente. Luego se usa un programa delicado a 40 grados. Se recomienda tender en horizontal.

Por último, para la limpieza de las toallas se coloca una taza de percarbonato de sodio, una de detergente y vinagre. Se añaden pelotas para que no se apelmacen.