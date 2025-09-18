Limpieza: los trucos caseros para combatir el moho y la cal del baño

Con estos consejos de limpieza usando agua oxigenada y bicarbonato de sodio se puede terminar con este problema.

El baño sin dudas es uno de los espacios que más humedad acumula y como consecuencia la cal y el moho están a la orden del día. Es posible realizar una limpieza profunda y sencilla para terminar con este problema.

Inodoro Los mejores trucos caseros. Foto: Fuente: Shutterstock La limpieza que no falla nunca. Foto: Fuente: Shutterstock

Limpieza del baño Uno de los limpiadores infalibles es preparar en un recipiente tres cucharadas de bicarbonato de sodio, 100 ml de jabón de lavar platos y 250 ml de agua oxigenada. Se aplica con una esponja y se deja actuar quince minutos en las zonas afectadas por el moho. Luego se frota con un cepillo y se enjuaga.

En tanto, para eliminar la cal de la mampara del baño también hay otro truco de limpieza. Para eso hay que combinar 250 gramos de bicarbonato de sodio con100 ml de jabón de lavar platos hasta formar una pasta espesa. Luego con un estropajo se aplica haciendo movimientos circulares y se enjuaga con agua tibia.

Además, hay otros consejos adicionales de limpieza para el baño. En el caso del espejo se puede usar una mezcla de agua y vinagre blanco aplicándola con un atomizador. Luego se frota con un papel de diario arrugado y el resultado será sorprendente.