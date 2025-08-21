Limpieza: el truco infalible para quitar el sarro de la ducha

Es posible realizar una limpieza usando vinagre como ingrediente estrella. Los resultados son asombrosos.

Si de limpieza se trata, nada mejor que trabajar con productos naturales amigables con el ambiente que además son económicos. Para quitar el sarro de la ducha se puede realizar una preparación casera en simples pasos sin gastar mucho dinero.

Limpieza del sarro Para quitar las manchas de sarro se prepara una solución con una parte de agua y una parte de vinagre. Se deja actuar cinco minutos y se pone más cantidad en las zonas afectadas.

ducha El mejor truco de limpieza para quitar el sarro. Freepik Después se frota con una esponja suave para no dañar la superficie. En tanto, en los agujeros de la ducha se puede realizar la limpieza con un cepillo interdental, luego aclarar y enjuagar con agua tibia.

Para dejar los artefactos de la ducha brillantes se necesitará pasar con un paño aceite de bebé o cualquiera que tengan en el hogar. Luego se retiran los restos con un paño seco y quedará impecable con este procedimiento.

Por último, si el rociador de la ducha está muy obstruido lo que hay que hacer es dejarlo en remojo con vinagre caliente. Verán que los resultados son sorprendentes con estos trucos caseros.