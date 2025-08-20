Es posible realizar una limpieza profunda en simples pasos. Hay ingredientes como el vinagre y otros caseros que nunca fallan.

Limpieza: cómo dejar impecable el rail de la

Los que saben de limpieza conocen los mejores trucos para dejar la casa y los electrodomésticos impecables. En esta nota te contamos cómo limpiar de manera sencilla el rail de las ventanas y otros trucos que te salvarán el día.

Limpieza de ventanas La limpieza del rail de la ventana es algo complicada porque las ranuras son pequeñas y los espacios chicos. Es por eso que el truco consiste en colocar una toalla de limpieza con algún producto limpiador y meterlo debajo de la hoja. Abrir y cerrar la ventana y fácilmente la toalla absorberá toda la suciedad.

Embed - Limpieza: cómo dejar impecable el rail de las ventanas Más trucos También es importante la limpieza de la resistencia de la freidora de aire. En este caso lo que se hace es poner un papel de cocina que esté empapado en desengrasante y aclarar después. El papel puede rociarse también con vinagre de limpieza.

Las freidoras de aire siguen siendo un producto altamente demandado en eventos como el Hot Sale Foto: Shutterstock Limpieza. Es importante quitar la grasa. Foto: Shutterstock En tanto, la limpieza de los cables de los electrodomésticos es algo a lo que la mayoría no le presta atención. Sin embargo, se pueden blanquear de manera sencilla. Simplemente hay que pasar un borrador mágico humedecido y se irán todas las manchas y marcas rápidamente.