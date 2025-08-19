Limpieza: el trucazo para quitar el sarro del lavamanos

Es posible terminar con este problema realizando una limpieza con cítricos combinados con vinagre blanco.

Sin dudas que uno de los grandes problemas del baño es el sarro que se acumula en la ducha, el inodoro y el lavamanos. Sin embargo, existen trucos caseros de limpieza para terminar con este problema en simples pasos.

Limpieza del sarro Una opción para eliminar el sarro del lavamanos es añadir ácido cítrico en polvo, añadir agua y dejar actuar unos minutos. Después hay que frotar con un cepillo y finalmente el lavamanos quedará brillante y sin residuos con esta limpieza.

Otra alternativa es usar limón, naranja o pomelo combinados con vinagre. Se necesitará para eso un litro del ingrediente y cáscaras frescas del cítrico elegido. Las cáscaras deben colocarse en una botella o frasco con tapa y se añade un litro de vinagre.

Así podrás eliminar el sarro de la pileta de tu cocina Foto: Shutterstock Adiós al sarro con esta limpieza. Foto: Shutterstock La mezcla debe reposar al menos durante siete días en un lugar oscuro y fresco. En ese periodo de tiempo los aceites esenciales del cítrico se integrarán con el vinagre creando una potente solución de limpieza. Después de una semana colar y aplicar el líquido en las superficies con sarro dejando actuar media hora. Enjuagar con agua caliente.

En tanto, para destapar cañerías y combatir el mal olor se puede añadir bicarbonato de sodio, vinagre blanco de limpieza y de esa manera los productos se combinan mágicamente para terminar con el sarro y los olores desagradables. Habrá una frescura única.